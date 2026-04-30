COnTextes, n° 37 | 2026 : "Situation critique, intervention littéraire. Autour de Personne ne sort les fusils de Sandra Lucbert" (dir. Driss Ablal, Sémir Badir)

En plus du retentissement que le livre a connu dans la presse lors de sa publication aux éditions du Seuil, en août 2020, du « Prix de l’essai » que le magazine Les Inrockuptibles lui a décerné la même année et du succès en librairie entraînant, une année plus tard, sa réédition au format poche dans la collection « Points » (septembre 2021), Personne ne sort les fusils devait interpeller les universitaires par les formes d’analyse, de réflexion et d’argumentation mises en place par l’autrice1. Au-delà du champ des études littéraires, des chercheuses et chercheurs en sciences humaines et sociales (sociologues, politologues, économistes et linguistes, notamment) ainsi que dans les domaines afférents de la philosophie (histoire des idées, philosophie politique) pouvaient trouver en effet dans ce livre, non seulement des préoccupations communes, mais encore des manières originales d’en rendre compte – si originales qu’elles ont provoqué chez certains d’entre eux le souhait de les interroger, avec Sandra Lucbert et entre eux.

Ce nouveau dossier lde la revue COnTEXTES fait suite à une journée d’études qui a été organisée à l’université de Liège le 12 mai 2022, en présence de Sandra Lucbert.

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Sommaire

Driss Ablali and Sémir Badir Introduction [Full text]

Justine Huppe and Denis Saint-Amand « Un écart permanent d’avec tout ce qu’on dit » : une politique des figures [Full text]

Sémir Badir Le monde comme enjeu [Full text]

Louis Perilleux and Laura Zinzius Penser une intervention littéraire oppositionnelle avec Sandra Lucbert [Full text]

Julien Jeusette « Sic, tout est sic. » [Full text] Sandra Lucbert et la politique du montage

Driss Ablali « Ce n’est pas du tout un roman, mais alors pas du tout. C’est vraiment de la littérature. » [Full text] (En)quêtes de genre dans Personne ne sort les fusils de Sandra Lucbert

Sandra Lucbert Un entretien refiguré [Full text] Transcription, réécriture et montage par Arnaud Massin ; relecture et correction par l’autrice