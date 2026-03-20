Université Abbès Laghrour- Khenchela

Laboratoire ILLAAC

Appel à contribution pour une

Anthologie de la littérature algérienne de l’extrême contemporain (2000-2026)

Sous la direction de Badreddine Loucif

—

1. Argumentaire

La littérature algérienne d'expression française du XXIe siècle constitue un tournant esthétique et thématique majeur. Si la décennie noire a produit une littérature de l'urgence, du témoignage et de la confrontation directe avec l'histoire, les années 2000 inaugurent une ère nouvelle. Les écrivains algériens explorent désormais des voies plurielles : l'introspection, l'expérimentation formelle, le renouvellement des imaginaires, ou encore un rapport décomplexé à la langue française. Cette période, qualifiée d'« extrême contemporain », voit émerger de nouvelles voix, et les voix établies se réinventer, pour traduire les particularités d'une littérature qui évolue entre mémoire et mondialisation, enracinement et ouverture.

Pourtant, ce foisonnement créatif reste encore insuffisamment documenté et partagé. Le présent projet d'anthologie a pour ambition de contribuer à combler ce manque. Sans prétendre à une cartographie critique exhaustive, nous aspirons simplement à constituer un recueil significatif de ce paysage littéraire, afin de mettre en lumière la singularité et la richesse des écritures algériennes d'aujourd'hui.

2. Objectifs de l'ouvrage

Cet ouvrage poursuit trois objectifs complémentaires :

Témoigner de son temps : L'anthologie se veut le reflet des préoccupations, des styles et des audaces d'une génération (ou d'une époque) littéraire. Elle vise à enregistrer les évolutions des sensibilités et des cadres de pensée, remplissant ainsi cette fonction essentielle de « témoin de son temps » propre aux grandes anthologies.

Constituer une bibliothèque synthétique et accessible : Le projet vise à offrir aux lecteurs, étudiants, chercheurs et passionnés un outil de référence. Grâce à un effort de médiation scientifique, il s'agit de rendre intelligibles les mécanismes de la création contemporaine sans jamais en trahir la complexité. L'ambition est de proposer une structure claire qui valorise la beauté et la singularité de ces écrits.

Favoriser la reconnaissance et la visibilité : En réunissant des textes significatifs et des analyses éclairantes, cette anthologie entend participer activement à la réception critique et internationale des lettres algériennes du XXIe siècle.

3. Modalités de participation et format des contributions

Nous sollicitons des contributions originales qui allient sensibilité personnelle et rigueur analytique. Le principe est simple. Il repose sur une double articulation :

Le choix subjectif et sensible : Chaque contributeur est invité à sélectionner un texte (extrait de roman, nouvelle, poème, fragment de théâtre) de la période 2000-2026 qui a suscité chez lui une émotion esthétique forte, un intérêt intellectuel ou un désir de partage. C'est ce « choix du cœur » qui guidera l'entrée dans l'œuvre. La longueur de l'extrait peut varier d'un paragraphe à une page, selon sa nature et sa cohérence.

L'accompagnement critique et didactique : Ce choix subjectif doit être éclairé par un commentaire qui en révèle les enjeux. Ce texte d'accompagnement devra :

Contextualiser : situer brièvement l'auteur et l'œuvre dans le paysage de l'extrême contemporain.

Analyser : expliquer ce qui fait la singularité du passage (style, thème, construction, rapport à la langue, etc.), en quoi il est représentatif de l'œuvre ou, au contraire, en constitue une exception éclairante.

Transmettre : adopter un ton clair et rigoureux, accessible à un public lettré mais non nécessairement spécialiste, afin de remplir pleinement la fonction de médiation culturelle de l'anthologie.

4. Consignes formelles :

L’Extrait : d’une longueur variable, entre un paragraphe et une page.

Texte de présentation : entre 5000 et 6000 signes (espaces non compris), soit, plus ou moins, 2 pages.

Responsabilité : Le comité scientifique accompagnera les contributeurs dans les démarches éventuelles liées aux droits de reproduction des textes choisis.

Langue : française.

5. Calendrier et soumission

Date limite d'envoi des propositions : 31 juillet 2026.

Notification d'acceptation : 1 septembre 2026.

Publication prévue : Décembre 2026.

Propositions à soumettre à l’adresse : anthologie.litt.alg@gmail.com

6. Comité scientifique

Pr. Badreddine LOUCIF, Université de Khenchela.

Pr. Abdelmalik ATAMENA, Université de Khenchela.

Dr. Ourda HAFSAOUI, Université de Khenchela.

Pr. Achour HAMBLI, Université de Khenchela.

Pr. Sihem GUETTAFI, Université de Biskra.

Dr. Tarek BENZEROUAL, Université de Batna.

Dr. Lina ABDELAZIZ, Université de Batna.