La star de Woman's Film : performance d'actrice, performativité du genre (revue Genre en séries)

Genre en séries : cinéma, télévision, médias est une revue semestrielle en libre accès consacrée aux approches genrées, et plus largement culturelles, des productions médiatiques. Créée en 2015, la revue est éditée par les Presses universitaires de Bordeaux.

Pour le prochain numéro, nous publions un appel en cours, autour de "La star de Woman's Film : performance d'actrice, performativité du genre".

Plus d'informations sur le site : https://journals.openedition.org/ges/6587

Calendrier

diffusion appel : 26 janvier

- Date limite d’envoi des propositions d’articles : 10 avril

- Notification d’acceptation ou de refus : 20 mars

- Envoi des articles complets : à définir

- Expertises entre mi-mai et fin juin

- Retour aux auteurs sur l’article : à définir

- Remise de l’article final : septembre-octobre

- Publication : fin 2026

Modalités de soumission

Les articles soumis ne doivent pas avoir fait l’objet de publication dans une autre revue ou dans des actes de colloque. Les propositions veilleront à expliciter et justifier l’approche disciplinaire et/ou méthodologique. Rédigées en français ou en anglais, elles seront composées d’un argumentaire de 500-800 mots, d’une bibliographie et d’une notice biographique.

Elles sont à envoyer aux coordinateur-ices du numéro (francesco.schiariti@gmail.com ; valentinefranc@gmail.com) en mettant la revue en copie (genreenseries@gmail.com) avant le 10 avril 2026.

Une réponse sera donnée autour du 20 avril 2026. Les articles seront ensuite soumis à une expertise en double aveugle pour une publication prévue fin 2026.



N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

valentinefranc@gmail.com; francesco.schiariti@gmail.com