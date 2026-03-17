Représentations alternatives du passé et construction sociale de la vérité. Histoire, médias, fiction (XVe-XXIe s.)

Ce colloque propose de mener une réflexion interdisciplinaire, faisant dialoguer les sciences humaines et sociales, les sciences de l’information et de la communication, les études littéraires et artistiques sur les représentations alternatives du passé et la construction sociale de la vérité, depuis la Renaissance jusqu’à nos jours.

Par représentations alternatives, nous désignons les représentations du passé en divergence par rapport aux représentations construites comme dominantes, et la vérité non seulement comme l’adéquation entre un énoncé anhistorique et une réalité factuelle, mais aussi et surtout comme une construction sociale dans des champs de pouvoir et d’intérêts (Foucault, 1990 ; Delmas-Rigoustos, 2025, Guerrier, 2020).

Alors que le web social et la révolution de l’intelligence artificielle bouleversent les repères et les codes du monde médiatique, un changement de paradigme semble s’opérer dans le rapport au réel et à la vérité : nous serions entré·es dans une ère de « post-vérité », où des « vérités alternatives » peuvent être créditées sans passer l’épreuve des faits, où fake news et théories du complot semblent se multiplier (Keyes, 2004 ; Engel, 2019 ; Bloch, 1921). Les représentations du passé sont elles aussi touchées. Les « histoires post-véridiques », dites aussi « alternatives », se multiplient (Kichelewski, 2025). Pourtant, fake-news, contre-vérités et révisions de l’histoire, avec leur prétention à dire le vrai, ne sont pas seulement des marqueurs de notre temps (Dugoin-Clément, 2025 ; Pinker, 2020), d’où la proposition d’étudier les représentations alternatives du passé dans une perspective interdisciplinaire et de longue durée.

Les propositions pourront s’inscrire dans un ou plusieurs des trois axes suivants :

Axe 1 – Histoire des représentations alternatives du passé, mise en récit et construction de la vérité

Axe 2 – Communication, médiations et circulation de représentations

Axe 3 – Histoire, narration et fiction

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Pour consulter la version longue de l'appel et soumettre une proposition: voir le site web du colloque.

Le colloque aura lieu du 2 au 4 décembre 2026 à l'université de Poitiers.

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Références (voir la totalité dans la version complète de l'appel)

Bloch, M. (2025 [1921]). Réflexions d’un historien sur les fausses nouvelles de la guerre. Éd. Allia.

Delmas-Rigoutsos, Y. (2025). Régimes de vérité et référentialité de la communication. Transition(s), 24e Congrès de la SFSIC. Rennes.

Dugoin-Clément, C. (2025). « La post-vérité est-elle un marqueur de notre temps ? Le cas de l’Ukraine » dans Mercier C., Warren J.-P., Malet R. Post-vérité : la crédibilité du discours scientifique à l’heure des « faits alternatifs », 99-114. PUR.

Engel, P. (2019). Trois livres sur la post-vérité : la vérité, what else ? En attendant Nadeau, 82.

Foucault, M. (1990). Les mots et les choses, Paris. Gallimard.

Guerrier O. (2020), Qu’est-ce qu’un « régime de vérité » ? Les Cahiers de Framespa, 35.

Keyes, R. (2004). The Post-Truth Era. Dishonesty and Deception in Contemporary Life. St Martin’s Press.

Kichelewski A. (2025). « L’histoire de la Shoah et ses distorsions à l’ère de la post-vérité. Le cas polonais » dans Mercier C., Warren J.-P., Malet R. Post-vérité : la crédibilité du discours scientifique à l’heure des « faits alternatifs », 115-131. PUR.

Pinker, R. (2020). Fake news & viralité avant internet. Les lapins du Père-Lachaise et autres légendes médiatiques. CNRS.

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Comité d’organisation

Étienne Boillet, études littéraires, FoReLLIS, etienne.boillet@univ-poitiers.fr

Yannis Delmas-Rigoutsos, sciences de l’information et de la communication, Criham-Poitiers, yannis.delmas@univ-poitiers.fr

Harmony Dewez, histoire médiévale, CESCM, harmony.dewez@univ-poitiers.fr

Alina Gonzalez Mediano, études littéraires, didactique et ludologie, Criham-Poitiers alina.gonzalez.mediano@univ-poitiers.fr

Laurence Montel, histoire contemporaine, Criham-Poitiers, laurence.montel@univ-poitiers.fr

Johann Petitjean, histoire moderne, Criham-Poitiers, johann.petitjean@univ-poitiers.fr

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Comité scientifique

Christine Baron, FoReLLIS, Université de Poitiers

Étienne Boillet, FoReLLIS, Université de Poitiers

Pascal Bouchery, Criham, Université de Poitiers

Patrick Charaudeau, professeur émérite de l’Université Paris 13

Yannis Delmas-Rigoutsos, Criham, Techné, Université de Poitiers

Harmony Dewez, CESCM, Université de Poitiers

Kelly Fazilleau, MiMMOC, Université de Poitiers

Isabelle Féroc Dumez, Techné, Université de Poitiers, CLEMI

Marie-Hélène Hermand, Elliadd, Université Marie et Louis Pasteur

Anne Jollet, Criham, Université de Poitiers

Amarande Laffon, Criham, Université de Limoges

Olivier Maheo, IHTP, université Paris 8, CNRS

Arnaud Mercier, Carism, Institut français de presse, Université Paris-Panthéon-Assas

Johann Michel, Cems, EHESS/Université de Poitiers

Angeliki Monnier, Crem, Université de Lorraine

Laurence Montel, Criham, Université de Poitiers

Jessy Neau, FoReLLIS, Université de Poitiers

Johann Petitjean, Criham, Université de Poitiers

Nathan Rera, Criham, Université de Poitiers

Clément Sigalas, CELLF, Sorbonne Université

Valeria Tettamanti, École Française de Rome