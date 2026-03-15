Voix autorisées : archives, corps, corpus (revue Nouvelles Études Francophones)
Nouvelles Études Francophones (NEF) - Dossier spécial, volume 42.2
VOIX AUTORISÉES : ARCHIVES, CORPS, CORPUS
Éric Tsimi eric.tsimi@northwestern.edu; Nasrin Qader n-qader@northwestern.edu
Les littératures et cultures afrodiasporiques d’expression française ont élaboré une
critique tenace des conditions de l’énonciation : qui peut parler, doit témoigner, va
représenter ? Au nom de qui et selon quels régimes d’autorisation ? La notion de « voix
autorisée » implique des appareils de légitimation (archives, imprimé, institutions
savantes, médias, scène) qui produisent le canon.
Les débats contemporains sur l’archive, la restitution et les régimes de réparation invitent
à déplacer l’enquête. On veut certes « faire parler » les traces, mais encore décrire les
opérations qui convertissent certaines paroles en preuve, en mémoire publique ou en
capital littéraire, tandis que d’autres voix demeurent reléguées à l’infra-discours. De The
Libertine Colony (Doris L. Garraway) à Awakening the Ashes (Marlene L. Daut) en
passant par Programme de désordre absolu (Françoise Vergès), des outils convergents
permettent d’analyser ces conversions (arts, édition, scène). Sur le plan fictionnel, La plus
secrète mémoire des hommes (Mohamed Mbougar Sarr, 2021) et Une somme humaine
(Makenzy Orcel, 2022) en éprouvent les dispositifs, en faisant de l’archive, de la
transmission et de la consécration le ressort même du récit.
Comment, du régime colonial à ses survivances postcoloniales, s’institue une voix
représentative (porte-parole, témoin, expert, écrivain légitime) ? Et par quels mécanismes
de droit, d’archive, d’édition, de scène et de circulation médiatique ? Comment les
écritures et pratiques culturelles caribéennes et subsahariennes déplacent-elles ces
mécanismes (contre-archives, traduction, performance, poétiques du corps, auto-édition,
tension entre repair et reparation) et les reconfigurent ?
Les propositions pourront notamment explorer la manière dont une parole se trouve
d’abord archivée et autorisée, ensuite incarnée, performée ou contestée, puis fixée en
corpus, en canon ou en contre-canon. Il pourra s’agir d’études consacrées aux archives
comme lieux de preuve et d’autorité (archives coloniales et postcoloniales, dossiers
juridiques, pétitions, correspondances, pratiques éditoriales) à partir, par exemple, des
récits de Saint-Domingue chez Moreau de Saint-Méry, des reprises contemporaines de
l’archive chez Évelyne Trouillot ou Fabienne Kanor, ou encore des débats de restitution
et de lisibilité autour d’objets et de collections liés à Haïti, au Bénin ou au Sénégal. On
accueillera également des travaux portant sur les corps comme lieux où se nouent droit,
désir, voix et mémoire, qu’il s’agisse des scènes de témoignage chez Maryse Condé,
Yanick Lahens ou Gisèle Pineau, des articulations entre oralité, performance et rituel
chez Werewere Liking, ou encore des usages littéraires et culturels du carnaval, du vodou
ou du gwoka comme formes d’adresse collective. Enfin, les contributions pourront
examiner les corpus comme effets de sélection, de circulation et de consécration, à partir
des fortunes contrastées de René Maran, Jacques Roumain ou Édouard Glissant, des
circulations transatlantiques d’œuvres de Dany Laferrière, Mohamed Mbougar Sarr ou
Makenzy Orcel, ainsi que du rôle joué par les anthologies, les prix, les programmes
universitaires, les bibliothèques, les musées, les supports numériques ou l’autoédition
dans la fabrication, le déplacement ou la contestation du canon.
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Propositions en français (résumé 250–500 mots, titre provisoire, coordonnées, affiliation
institutionnelle et notice bio-bibliographique d’environ 120 mots) : à envoyer avant le 30
mai 2026 à eric.tsimi@northwestern.edu.
Réponse : 15 juin 2026. Articles (5 000–6 000 mots, normes MLA) : 15 septembre 2026.
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Repères bibliographiques :
Azoulay, Ariella Aïsha. Potential History: Unlearning Imperialism. Verso, 2019.
Daut, Marlene L.. Awakening the Ashes: An Intellectual History of the Haitian Revolution.
University of North Carolina Press, 2023.
Garraway, Doris L.. The Libertine Colony: Creolization in the Early French Caribbean. Duke
University Press, 2005.
Glissant, Édouard. Poétique de la relation. Gallimard, 1990.
Hartman, Saidiya. Wayward Lives, Beautiful Experiments: Intimate Histories of Riotous Black
Girls, Troublesome Women, and Queer Radicals. W. W. Norton, 2019.
Sharpe, Christina. In the Wake: On Blackness and Being. Duke University Press, 2016.
Stoler, Ann Laura. Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense.
Princeton University Press, 2009.
Trouillot, Michel-Rolph. Silencing the Past: Power and the Production of History. Beacon Press,
1995.