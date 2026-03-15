Voix autorisées : archives, corps, corpus (revue Nouvelles Études Francophones)

Nouvelles Études Francophones (NEF) - Dossier spécial, volume 42.2

VOIX AUTORISÉES : ARCHIVES, CORPS, CORPUS

Éric Tsimi eric.tsimi@northwestern.edu; Nasrin Qader n-qader@northwestern.edu

Les littératures et cultures afrodiasporiques d’expression française ont élaboré une

critique tenace des conditions de l’énonciation : qui peut parler, doit témoigner, va

représenter ? Au nom de qui et selon quels régimes d’autorisation ? La notion de « voix

autorisée » implique des appareils de légitimation (archives, imprimé, institutions

savantes, médias, scène) qui produisent le canon.

Les débats contemporains sur l’archive, la restitution et les régimes de réparation invitent

à déplacer l’enquête. On veut certes « faire parler » les traces, mais encore décrire les

opérations qui convertissent certaines paroles en preuve, en mémoire publique ou en

capital littéraire, tandis que d’autres voix demeurent reléguées à l’infra-discours. De The

Libertine Colony (Doris L. Garraway) à Awakening the Ashes (Marlene L. Daut) en

passant par Programme de désordre absolu (Françoise Vergès), des outils convergents

permettent d’analyser ces conversions (arts, édition, scène). Sur le plan fictionnel, La plus

secrète mémoire des hommes (Mohamed Mbougar Sarr, 2021) et Une somme humaine

(Makenzy Orcel, 2022) en éprouvent les dispositifs, en faisant de l’archive, de la

transmission et de la consécration le ressort même du récit.

Comment, du régime colonial à ses survivances postcoloniales, s’institue une voix

représentative (porte-parole, témoin, expert, écrivain légitime) ? Et par quels mécanismes

de droit, d’archive, d’édition, de scène et de circulation médiatique ? Comment les

écritures et pratiques culturelles caribéennes et subsahariennes déplacent-elles ces

mécanismes (contre-archives, traduction, performance, poétiques du corps, auto-édition,

tension entre repair et reparation) et les reconfigurent ?

Les propositions pourront notamment explorer la manière dont une parole se trouve

d’abord archivée et autorisée, ensuite incarnée, performée ou contestée, puis fixée en

corpus, en canon ou en contre-canon. Il pourra s’agir d’études consacrées aux archives

comme lieux de preuve et d’autorité (archives coloniales et postcoloniales, dossiers

juridiques, pétitions, correspondances, pratiques éditoriales) à partir, par exemple, des

récits de Saint-Domingue chez Moreau de Saint-Méry, des reprises contemporaines de

l’archive chez Évelyne Trouillot ou Fabienne Kanor, ou encore des débats de restitution

et de lisibilité autour d’objets et de collections liés à Haïti, au Bénin ou au Sénégal. On

accueillera également des travaux portant sur les corps comme lieux où se nouent droit,

désir, voix et mémoire, qu’il s’agisse des scènes de témoignage chez Maryse Condé,

Yanick Lahens ou Gisèle Pineau, des articulations entre oralité, performance et rituel

chez Werewere Liking, ou encore des usages littéraires et culturels du carnaval, du vodou

ou du gwoka comme formes d’adresse collective. Enfin, les contributions pourront

examiner les corpus comme effets de sélection, de circulation et de consécration, à partir

des fortunes contrastées de René Maran, Jacques Roumain ou Édouard Glissant, des

circulations transatlantiques d’œuvres de Dany Laferrière, Mohamed Mbougar Sarr ou

Makenzy Orcel, ainsi que du rôle joué par les anthologies, les prix, les programmes

universitaires, les bibliothèques, les musées, les supports numériques ou l’autoédition

dans la fabrication, le déplacement ou la contestation du canon.

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Propositions en français (résumé 250–500 mots, titre provisoire, coordonnées, affiliation

institutionnelle et notice bio-bibliographique d’environ 120 mots) : à envoyer avant le 30

mai 2026 à eric.tsimi@northwestern.edu.

Réponse : 15 juin 2026. Articles (5 000–6 000 mots, normes MLA) : 15 septembre 2026.

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Repères bibliographiques :

Azoulay, Ariella Aïsha. Potential History: Unlearning Imperialism. Verso, 2019.

Daut, Marlene L.. Awakening the Ashes: An Intellectual History of the Haitian Revolution.

University of North Carolina Press, 2023.

Garraway, Doris L.. The Libertine Colony: Creolization in the Early French Caribbean. Duke

University Press, 2005.

Glissant, Édouard. Poétique de la relation. Gallimard, 1990.

Hartman, Saidiya. Wayward Lives, Beautiful Experiments: Intimate Histories of Riotous Black

Girls, Troublesome Women, and Queer Radicals. W. W. Norton, 2019.

Sharpe, Christina. In the Wake: On Blackness and Being. Duke University Press, 2016.

Stoler, Ann Laura. Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense.

Princeton University Press, 2009.

Trouillot, Michel-Rolph. Silencing the Past: Power and the Production of History. Beacon Press,

1995.