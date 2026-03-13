La fabrique de l'histoire dans les arts à Venise. Récits, propagande et contre-récits (Venise)

LA FABRIQUE DE L’HISTOIRE DANS LES ARTS À VENISE

Récits, propagande et contre-récits

XXIXE SÉMINAIRE D’HISTOIRE DE L’ART VÉNITIEN - Ecole du Louvre / Istituto Veneto di Scienze, Lettere, ed Arti

VENISE, DU 25 JUIN AU 1 JUILLET 2O26

En instituant la charge d’historiographe public en 1487, la Sérénissime République entérine l’idée que l’Etat devait œuvrer par tous les moyens à sa réputation, autant par des actes illustres qu’en perpétuant le souvenir de ceux-ci « par des histoires certaines, authentiques, élégantes et fleuries ». Le récit officiel est ainsi le révélateur et garant du caractère illustre et de la puissance de Venise, tout en étant placé sous un double sceau antinomique (Vérité /Artifice). Qu’elle s’inscrive dans les décors peints du Palais des Doges ou dans la pierre des monuments publics, la production artistique participe de cette construction des récits et l’amplifie, et c’est à cette fabrique artistique de l’Histoire que ce séminaire s’attèle. En premier lieu, en considérant la fabrique des emblèmes, les choix opérés dans la narration institutionnelle, la conception des programmes décoratifs publics, entre descriptions de faits, occultations et arrangements avec le réel, tant dans l’écriture des mythes originels de la Cité – depuis la façade de San Marco jusqu’aux portes de la Stazione -, que dans la mise en scène sélective des épisodes au cœur du pouvoir ducal, dans les Fasti des patriciens jusqu’à la propagande. Qui compose, pour qui et à quelle fin ? Ensuite, en étudiant les processus d’élection et de célébration des héros, des Grands Hommes et la part (modeste) réservée aux Femmes Illustres, entre République, occupations étrangères, Risorgimento, fascisme et après-guerre : érection d’un Panthéon civique, confection d’une légende dorée des maîtres vénitiens (à travers célébrations funèbres et politiques d’expositions), mais aussi floraisons d’une statuaire commémorative sur les places et Giardini. Des mémoires construites, mais aussi parfois manipulées, falsifiées ou empêchées. Leur étude ne peut se faire sans examiner les effacements et les réécritures de l’Histoire, de la Damnatio Memoriae du doge Faliero, au démontage des symboles de l’occupation napoléonienne, ou à l’iconoclasme politique contre le monument à la Partigiana. L’enquête portera enfin sur l’élaboration des contre-récits : entre des graffiti des prisons au Street Art, ils font entendre depuis longtemps d’autres voix alternatives et contre-pouvoirs.

Le séminaire intègre conférences de spécialistes internationaux et visites : il combine histoire de l’art, historiographie, histoire politique, sociale et culturelle, histoire de la propagande et de l’iconoclasme, conservation et patrimoine immatériel... Il s’adresse aux étudiants en histoire de l’art et disciplines voisines de second et troisième cycles des institutions françaises et étrangères ainsi qu’aux jeunes professionnels conservateurs. Il se déroule indifféremment en français et en italien. Le droit d’inscription est de 350 euros.

Les candidatures devront être soumises en ligne, avant le 13 avril 2026, à 9h00, via le formulaire disponible sur le site :

https://www.ecoledulouvre.fr/fr/formations-etudiantes/international/ecoles-dete-et-dhiver

Programmation

Natacha Pernac, université Paris Nanterre (maître de conférences)

Giovanna Palandri, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti (chancelière émérite)

Sebastiano Pedrocco, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti (chancelier, docteur)



Organisation

Marlène Foliot, Ecole du Louvre

Laura Padoan, , Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.

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LA FABBRICA DELLA STORIA NELLE ARTI A VENEZIA

Racconti, propaganda e contro-racconti

XXIX SEMINARIO DI STORIA DELL’ARTE VENETA, Ecole du Louvre / Istituto Veneto di Scienze, Lettere, ed Arti

VENEZIA, DAL 25 GIUGNO AL 1 LUGLIO 2O26

Istituendo la carica di «Pubblico storiografo» nel 1487, la Serenissima Repubblica sancisce l'idea che lo Stato debba operare con ogni mezzo per la propria reputazione, sia attraverso azioni illustri, sia perpetuandone il ricordo con « certe, autentice, elegante et floride historie ». Il racconto ufficiale è quindi il rivelatore e garante del carattere illustre e della potenza di Venezia, pur essendo posto sotto un doppio sigillo antinomico (Verità /Artificio). Che si tratti delle decorazioni dipinte del Palazzo Ducale o della pietra dei monumenti pubblici, la produzione artistica partecipa a questa costruzione narrativa e la amplifica, ed è proprio a questa fabbricazione artistica della Storia che si dedica questo seminario. In primo luogo, si analizzerà la creazione degli emblemi, le scelte operate nella narrazione istituzionale e la concezione dei programmi decorativi pubblici — tra cronaca dei fatti, occultamenti e compromessi con la realtà. L'indagine spazierà dalla scrittura dei miti originari della città (dalla facciata di San Marco alle porte della Stazione) alla messa in scena selettiva degli episodi al centro del potere ducale, dai fasti dei patrizi fino alla propaganda. Chi scrive, per chi e a quale scopo? Successivamente, saranno analizzati i processi di elezione e celebrazione degli eroi, dei Grandi Uomini e la parte (modesta) riservata alle Donne Illustri, tra Repubblica, occupazioni straniere, Risorgimento, Fascismo e dopoguerra : costruzione di un Pantheon civico, creazione di una leggenda dorata dei maestri veneziani (attraverso celebrazioni funebri e politiche espositive), ma anche fioritura di statue commemorative nelle piazze e nei Giardini. Memorie costruite, ma anche talvolta manipolate, falsificate o negate. Il loro studio non può prescindere dall'esame delle cancellazioni e delle riscritture della Storia, dalla Damnatio Memoriae del doge Faliero, allo smantellamento dei simboli dell'occupazione napoleonica, o all'iconoclastia politica contro il monumento alla Partigiana. L'indagine verterà infine sull'elaborazione delle contro-narrazioni : dai graffiti alla Street Art, da tempo fanno sentire altre voci alternative e contro-poteri.

Il seminario comprende conferenze di esperti internazionali e visite : combina storia dell’arte, storiografia, storia politica, sociale e culturale, storia della propaganda e dell’iconoclasmo, conservazione e patrimonio immateriale... È rivolto agli studenti di storia dell'arte e discipline correlate di Laurea e Dottorato degli istituti francesi e stranieri e giovani curatori professionisti. Si svolge in francese e in italiano. La quota d’iscrizione è di 350 euro.

Le domande di ammissione e i curricula devono essere inviati on line, entro il 13 aprile 2026, alle 9, tramite il modulo disponibile sul sito dell’Ecole du Louvre :

https://www.ecoledulouvre.fr/fr/formations-etudiantes/international/ecoles-dete-et-dhiver

Programma

Natacha Pernac, Ecole du Louvre (maître de conférences)

Giovanna Palandri, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti (chancelière émérite)

Sebastiano Pedrocco, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti (chancelier, docteur)

Organizzazione :

Marlène Foliot, Ecole du Louvre

Laura Padoan, , Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti