Edgar Hilsenrath : Errance, obscénité, mémoire de la judéité et amour de la langue / Edgar Hilsenrath: Irrfahrt, Obszönität, Erinnerung an das Judentum und Liebe zur Sprache (MSH Lyon)

Ce colloque international sera le premier en France dédié à l’écrivain allemand Edgar Hilsenrath, qui aurait eu cent ans le 2 avril 2026. Son objectif est de mieux faire connaître son œuvre protéiforme et son destin hors du commun, fait d’errances et d’attachement à la langue allemande.

Edgar Hilsenrath est né en avril 1926 dans une famille juive assimilée de Leipzig. L’écriture et son amour indéfectible de la langue allemande sont les seuls points fixes d’une errance de quarante ans qui commence avec la fuite hors d’Allemagne en 1938 vers le shtetl des grands-parents maternels en Bucovine (Roumanie), se poursuit en 1941 avec la déportation à Mogilev, terrible ghetto de Transnistrie d’où il réchappe pour partir tenter sa chance en Palestine mandataire, avant de rejoindre trois ans plus tard sa famille miraculée à Lyon. Déprimé, incapable d’écrire, puis saisi d’une sorte de révélation, il embarque pour New York où il vivote vingt années durant grâce à de petits jobs effectués le jour, tandis qu’il travaille la nuit aux œuvres d’une épopée où l’abominable côtoie le comique, l’atroce l’extravagant, en un mélange détonant, exubérant et souvent déroutant.

L’Amérique, où il publie, lui apporte dès la fin des années 60 une reconnaissance immense, que la société allemande n’est pas encore prête à lui accorder. En 1975, considérant que sa « seule patrie » est « la langue allemande », il fait le choix de la remigration et poursuit une œuvre protéiforme et sans compromis dans le Berlin-Ouest fascinant des années 1980. Il meurt en 2018. Tenaillé dès l’enfance par le besoin d’écrire, il est l’auteur de nombreux romans où l’autobiographie déguisée le dispute au conte et à la satire, y compris des best-sellers à la réception polémique et contrastée.

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Les langues du colloque seront l’allemand et le français. Les interventions en allemand feront l'objet d'une traduction simultanée en français. L'événement est ouvert à toute personne intéressée.

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En amont du colloque aura lieu une Soirée d'ouverture mercredi 25 mars 2026 à 19h : Sur les traces d’Edgar Hilsenrath à Lyon au Goethe-Institut Lyon, Lyon

En allemand et français avec traduction simultanée

Débat dans le cadre du colloque « Edgar Hilsenrath : Errance, obscénité, mémoire de la judéité et amour de la langue »

Conférence dialoguée entre Agathe Pin-Chomette, biographe et spécialiste d'Edgar Hilsenrath, et Laurence Guillon, Maîtresse de Conférences à l’Université Lumière Lyon 2.