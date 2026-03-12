Pespectives documentaires (Revue Littoral)

APPEL D’ARTICLES

Dans le cadre de son mandat d’étude et de mise en valeur des écrits sur la Côte-Nord, le Groupe de recherche sur l’écriture nord-côtière (le GRÉNOC) lance à tous et toutes un appel d’articles pour le prochain dossier de la revue Littoral :

PERSPECTIVES DOCUMENTAIRES

« [J]’ai emprunté le chemin de la mémoire des Coasters francophones, anglophones et innus. Je me suis assise là, sur leur sol, au creux de leurs vagues, dans leurs cuisines, pour écouter ces gens me raconter leurs vies plus saisissantes encore que les paysages de leur côte. »

Noémie Pomerleau-Cloutier

Alors que le terme « documentaire » peut d’abord faire penser à l’univers cinématographique, nous proposons de penser celui-ci d’après la définition plus générale proposée par le Centre national du cinéma, soit comme « une histoire du réel ». Transposée à l’écriture, cette définition s’incarne de différentes manières sur la Côte-Nord à travers les années : réalisme, réalisme nordique, écriture du réel, etc. Au-delà de ces termes qui évoluent au fil de l’histoire littéraire, ce sont les liens entre l’écriture et le réel — dans une tension entre imaginaire et expérience du réel — que nous permettent d’explorer les perspectives documentaires. Dans le contexte de l’écriture nord-côtière, comme les textes partagent un référent territorial, ces questions de l’inscription du réel dans les récits se posent tout naturellement ; il y a des siècles que des écrits « documentent » la côte.

Si ce souci du réel peut sembler s’opposer, par définition, à la fiction, on remarque que certaines œuvres contemporaines jouent à renégocier constamment les frontières entre réel et fiction, pensons au théâtre, à la bande dessinée, ou encore à la poésie documentaire. En ce sens, les écrits nord-côtiers constituent un laboratoire de choix pour observer et réfléchir ces différentes façons de représenter le réel, en s’intéressant notamment à leur esthétique.

Pour ce dossier, plusieurs questions peuvent être traitées :

Les modes de représentations de la Côte-Nord, ses figures et ses expressions

La démarche documentaire en amont de l’écriture

L’inscription du réel dans les écritures nord-côtières

L’approche documentaire dans différents genres littéraires (roman, poésie, théâtre, BD, non-fiction, etc.)

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur article final, qui sera ensuite évalué par le comité de la revue en vue d’une éventuelle publication, au secrétariat à la rédaction de Littoral, à revue.littoral@cegepsi.ca, au plus tard le 1er juin 2026.

Cet appel concerne le dossier qui sera publié dans le numéro 21 de la revue Littoral. Comme à l’habitude, la revue recevra aussi des articles sur d’autres sujets liés aux écrits nord-côtiers. Pour cet appel comme pour les articles libres, la revue limite la longueur des textes à 20 000 caractères (environ 10 pages) et s’attend à recevoir des articles entre 3 et 10 pages.

On trouvera le protocole de rédaction au www.grenoc.com.

Responsables : Gabrielle Lapierre et Eang-Nay Theam