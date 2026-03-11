Sensation ! Cultures sensorielles et leur représentation en France et dans le monde francophone, 1840–1900 (Londres)

Sensation ! Cultures sensorielles et leur représentation en France et dans le monde francophone, 1840–1900 (Londres)
Appel à propositions
Sensation !
Cultures sensorielles et leur représentation en France et dans le monde francophone
(1840–1900)
vendredi 23 octobre et samedi 24 octobre 2026
lieu : St Peter’s Hall, 119 Eaton Square, London SW1W 9AL
un symposium dans la série ‘Zola et cie’ de l’Émile Zola Society (Londres)
organisatrices: Susan Harrow et Ye Xu
Ce symposium a pour but d’interroger la représentation du sensoriel et de la sensation dans les littératures et cultures françaises et francophones.
Comment aborder aujourd’hui l’étude des sens et de la sensation au dix-neuvième siècle à travers les cinq sens aristotéliciens ? Notre interprétation du monde est relayée par un sensorium encore plus large, qui comprend, entre autres, la vestibularité, la thermoception, la respiration, la nociception, et la kinesthésie. Les auteurs, artistes, journalistes, scientifiques, et intellectuels de la seconde moitié du dix-neuvième siècle et du début du vingtième siècle, comment ont-ils imaginé le paysage sensoriel et cerné le corps sensible ? Des avances techniques et technologiques, des inventions post-humaines, comment ont-elles facilité ou empêtré l’expérience sensorielle ? Les classes sociales, les relations de genre, l’âge, la race, et la capacité physique : comment évaluer leur impact sur l’expérience sensorielle et sa médiation, sans oublier sa médiatisation (presse, publicité, textes juridiques, traités, manuels scolaires), entre 1860 et 1910. L’interrogation des représentations culturelles (littératures, cultures visuelles, musique, architecture, habitat, machines) nous permettra de faire avancer ces questions fondamentales reliant le passé à notre présent.
Nous invitons un large éventail d’approches analytiques : littéraires, culturelles, historiques, comparatives, visuelles. Nous encourageons des études sur le genre, l’environnement, la médicine, le post-humain, et la diversité sous toutes ses formes.
Suggestions et mots clés (liste non-exhaustive)
sens et sensation, Aristote et au-delà
sentir la nature
apparat sensoriel animal
synesthésie
relations technologie–sens
extensions de l’humain
sens et cultures alimentaires
sens à l’œuvre et au travail
capacités sensorielles (il)limitées
sens comparés et compensés
pathologies sensorielles
pénurie sensorielle
sens et sensation(s)
acoustique
hapticité et la vie des mains
capacités, déficits et modifications visuels
respiration
vie et cultures olfactives
goût et gustatif
vestibularité, vertige, et déséquilibre sensoriels
sens, sensations, et spiritualité
douleurs et plaisirs des sens
études sensorielles du passé et du présent
—
Des propositions d’environ 300 mots (en français ou en anglais) devront nous parvenir avant le lundi 27 avril 2026 aux adresses suivantes : s.r.harrow@bristol.ac.uk et ye.xu@rhul.ac.uk
—
Sensation ! est le troisième symposium de la série Zola&Co, lancée en 2024 avec un forum sur les humanités médicales (‘Health Matters’) et suivie en 2025 d’un symposium sur ‘Habitat’.