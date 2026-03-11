Sensation ! Cultures sensorielles et leur représentation en France et dans le monde francophone, 1840–1900 (Londres)

Appel à propositions

Sensation !

Cultures sensorielles et leur représentation en France et dans le monde francophone

(1840–1900)

vendredi 23 octobre et samedi 24 octobre 2026

lieu : St Peter’s Hall, 119 Eaton Square, London SW1W 9AL

un symposium dans la série ‘Zola et cie’ de l’Émile Zola Society (Londres)

organisatrices: Susan Harrow et Ye Xu

Ce symposium a pour but d’interroger la représentation du sensoriel et de la sensation dans les littératures et cultures françaises et francophones.

Comment aborder aujourd’hui l’étude des sens et de la sensation au dix-neuvième siècle à travers les cinq sens aristotéliciens ? Notre interprétation du monde est relayée par un sensorium encore plus large, qui comprend, entre autres, la vestibularité, la thermoception, la respiration, la nociception, et la kinesthésie. Les auteurs, artistes, journalistes, scientifiques, et intellectuels de la seconde moitié du dix-neuvième siècle et du début du vingtième siècle, comment ont-ils imaginé le paysage sensoriel et cerné le corps sensible ? Des avances techniques et technologiques, des inventions post-humaines, comment ont-elles facilité ou empêtré l’expérience sensorielle ? Les classes sociales, les relations de genre, l’âge, la race, et la capacité physique : comment évaluer leur impact sur l’expérience sensorielle et sa médiation, sans oublier sa médiatisation (presse, publicité, textes juridiques, traités, manuels scolaires), entre 1860 et 1910. L’interrogation des représentations culturelles (littératures, cultures visuelles, musique, architecture, habitat, machines) nous permettra de faire avancer ces questions fondamentales reliant le passé à notre présent.

Nous invitons un large éventail d’approches analytiques : littéraires, culturelles, historiques, comparatives, visuelles. Nous encourageons des études sur le genre, l’environnement, la médicine, le post-humain, et la diversité sous toutes ses formes.

Suggestions et mots clés (liste non-exhaustive)

sens et sensation, Aristote et au-delà

sentir la nature

apparat sensoriel animal

synesthésie

relations technologie–sens

extensions de l’humain

sens et cultures alimentaires

sens à l’œuvre et au travail

capacités sensorielles (il)limitées

sens comparés et compensés

pathologies sensorielles

pénurie sensorielle

sens et sensation(s)

acoustique

hapticité et la vie des mains

capacités, déficits et modifications visuels

respiration

vie et cultures olfactives

goût et gustatif

vestibularité, vertige, et déséquilibre sensoriels

sens, sensations, et spiritualité

douleurs et plaisirs des sens

études sensorielles du passé et du présent

—

Des propositions d’environ 300 mots (en français ou en anglais) devront nous parvenir avant le lundi 27 avril 2026 aux adresses suivantes : s.r.harrow@bristol.ac.uk et ye.xu@rhul.ac.uk

—



Sensation ! est le troisième symposium de la série Zola&Co, lancée en 2024 avec un forum sur les humanités médicales (‘Health Matters’) et suivie en 2025 d’un symposium sur ‘Habitat’.