André Vanoncini, Balzac, voir au-delà du savoir.

La Comédie humaine expose le drame des humains pris dans le tourbillon de la vie moderne. Elle fournit en même temps, à travers un savoir implicite ou explicite, les raisons génératrices d’un tel spectacle. La narration ainsi organisée demande donc toujours de s’appuyer sur des éléments censés en livrer la motivation. Cette combinatoire de discours parfois difficilement compatibles a fait éclater le corset du genre romanesque au point de le mettre en relation avec de nombreuses démarches scientifiques et artistiques. Le roman balzacien s’est ouvert, en conséquence, à une formidable dynamique du sens. Il a introduit dans le continuum du récit des procédés de mise en perspective qui en multiplient les facettes. C’est pourquoi il est devenu une invitation permanente pour les lecteurs de tous les temps à interroger leur mode d’existence et de connaissance. Il permet à chacune des générations qui se suivent de le voir et comprendre sur la base de son savoir d’époque – et parfois même au-delà. Le présent ouvrage voudrait décrire quelques aspects de ce vaste champ d’intersections.

André Vanoncini a été professeur à l’Université de Bâle. Il a consacré ses recherches à Simenon, Cendrars et Balzac, ce dernier étant au centre de son intérêt.

