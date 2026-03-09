Corentin Zurlo-Truche, Colette et le théâtre. Une scène à soi.

La part du théâtre dans la vie et l’oeuvre de Colette n’a jamais connu d’étude exhaustive en raison d’un discours biographique qui a réduit son importance à quelques pantomimes jouées au début du siècle. Or, le lien consubstantiel qui unit Colette à la scène dépasse largement ces bornes chronologiques et engendre une série d’avatars que cet ouvrage se propose d’étudier selon un cheminement diachronique, en s’attardant sur la nature du lien que Colette entretient avec la scène mais aussi sur la portée de l’effet théâtral qu’elle impulse à sa création littéraire. Suivant l’évolution de sa carrière, chaque chapitre s’intéresse à un « visage » de sa production dramatique. Au terme de ce cheminement biographique et analytique, nous caractérisons la place de Colette dans l’histoire littéraire et théâtrale. Celle qui affirme avoir était contaminée par le « poison » du théâtre assume une position antithétique et paradoxale qui la situe « des deux côtés de la rampe », sur la scène et dans l’envers du théâtre, parfaitement visible et toujours énigmatique.

Corentin Zurlo-Truche est docteur en littérature française de l’université de Lille. Auteur de nombreux articles sur l’oeuvre de Colette, il est également l’éditeur scientifique de plusieurs de ses textes pour « Folio classique ».

