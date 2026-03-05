Alexandre Grothendieck, Plaidoirie sur le délit d'hospitalité, 1978 (Préfaces de Giorgio Agamben et Hervé Le Tellier)

« Vous êtes appelés aujourd’hui à juger un homme – un citoyen français – accusé d’avoir offert l’hospitalité à un autre. » Alexandre Grothendieck

Si cette ordonnance ne vous choque pas, ni ne vous fait rire aux éclats, c’est que la liberté est morte dans notre pays. C’est qu’il serait devenu mûr pour un régime policier – un régime où sont tolérées et appliquées des lois policières – des lois qui imposent au citoyen une collaboration inconditionnelle et quotidienne avec la police. Des lois qui vont à l’encontre des mouvements spontanés de sympathie et d’entr’aide des hommes, les uns envers les autres, indépendamment de toutes étiquettes nationales ou administratives.

Si de tels textes de loi ne deviennent la risée du pays, c’est qu’ils en deviennent le fléau. A. G.

