À l'usine
La collection Folio 3 € met à portée de toutes les bourses deux extraits de La Condition ouvrière (1951) de Simone Weil qui reste disponible en Folio Essais : La vie et la grève des ouvrières métallos suivi d’Expérience de la vie d’usine, témoignages de "la fatigue, accablante, amère", des "humiliations » et des conditions de travail en usine, ces textes portent aussi la voix du dépassement de cette aliénation et, notamment, singulièrement, de "la joie", écrit Simone Weil, des ouvrières et des ouvriers s’unissant par la grève, au printemps 1936. Deux brefs textes qui ouvrent un chemin de lecture vers le volume des Œuvres récemment paru dans la collection Quarto sous la direction de Florence de Lussy.
Les éditions de la Lanterne rééditent de leur côté Expérience de la vie d'usine, avec une préface de Nadia Taïbi : le 4 décembre 1934, en pleine crise économique, Simone Weil entame une expérience hors normes pour une agrégée de philosophie : elle se fait embaucher comme ouvrière découpeuse dans une usine Alsthom. Au plus près des travailleurs et de leurs conditions de vie, elle souhaite enrichir ses réflexions théoriques sur le monde du travail et le mouvement ouvrier. De cette expérience elle sortira profondément bouleversée, comme en témoignent ses écrits de l’époque – lettres, carnets, articles – réunis dans cette édition, qu'accompagne une biographie de l’autrice et d’un cahier photographique sur la classe ouvrière de l’entre-deux-guerres. Thomas Dommange donne à lire L'attention pure (éd. Rivages), déjà salué par Fabula.
Rappelons qu'on peut lire dans la livraison de Fabula-LhT intitulée "Corps souffrant, corps politique" un article de Julien Néel : "La fabrique de l’épuisement : oppression affective et déracinement dans le Journal d’usine de Simone Weil".