Simone Weil, Expérience de la vie d'usine

Préface de Nadia Taïbi

« Cette expérience, qui correspond par bien des côtés à ce que j’attendais, en diffère quand même par un abîme : c’est la réalité, non plus l’imagination. Elle a changé pour moi non pas telle ou telle de mes idées (beaucoup ont été au contraire confirmées), mais infiniment plus, toute ma perspective sur les choses, le sentiment même que j’ai de la vie. Je connaîtrai encore la joie, mais il y a une certaine légèreté de cœur qui me restera, il me semble, toujours impossible. »

Le 4 décembre 1934, en pleine crise économique, Simone Weil entame une expérience hors normes pour une agrégée de philosophie : elle se fait embaucher comme ouvrière découpeuse dans une usine Alsthom. Au plus près des travailleurs et de leurs conditions de vie, elle souhaite enrichir ses réflexions théoriques sur le monde du travail et le mouvement ouvrier. De cette expérience elle sortira profondément bouleversée, comme en témoignent ses écrits de l’époque – lettres, carnets, articles – réunis dans cet ouvrage.

Cette édition est accompagnée d’une biographie de l’autrice et d’un cahier photographique sur la classe ouvrière de l’entre-deux-guerres.



