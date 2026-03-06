Élodie Boissard, Une histoire française de la dépression. De la tristesse mélancolique à l’humeur dépressive

Ce livre retrace l’émergence de l’humeur dépressive, symptôme central de la dépression, dans la sémiologie psychiatrique française, de la caractérisation de la mélancolie par l’aliénisme au XIXe siècle à la définition psychiatrique contemporaine de la dépression comme un trouble de l’humeur.

Table des matières…

Extrait : "C’est seulement dans les années 1940 que la notion d’humeur, notamment « humeur dépressive », entre dans la sémiologie psychiatrique. Le terme est alors mobilisé par le psychiatre de Sainte-Anne, Jean Delay, qui l’associe à une hypothèse explicative sur le mécanisme causal, biologique, expliquant les états dépressifs.

C’est autour de ce symptôme que la « dépression » est ensuite définie comme un trouble qui est un « dérèglement de l’humeur » au sens d’un dérèglement des mécanismes neurobiologiques gouvernant cette dimension affective, situés par Delay dans le « cerveau thymique ». Sa théorie s’appuie sur l’efficacité des premiers traitements biologiques, traitements de choc puis médicamenteux, sur les états dépressifs. Les travaux de Delay et la notion de « trouble de l’humeur » s’inscrivent ainsi dans le contexte d’un « tournant biologique » de la psychiatrie datant de l’entre-deux-guerres, au niveau des méthodes thérapeutiques comme des hypothèses étiologiques, la notion d’« humeur » étant choisie par Delay pour sa double connotation psychologique et biologique."