Questions de société
Élodie Boissard, Une histoire française de la dépression. De la tristesse mélancolique à l’humeur dépressive

Publié le par Marc Escola

Ce livre retrace l’émergence de l’humeur dépressive, symptôme central de la dépression, dans la sémiologie psychiatrique française, de la caractérisation de la mélancolie par l’aliénisme au XIXe siècle à la définition psychiatrique contemporaine de la dépression comme un trouble de l’humeur.

Table des matières…

Extrait : "C’est seulement dans les années 1940 que la notion d’humeur, notamment « humeur dépressive », entre dans la sémiologie psychiatrique. Le terme est alors mobilisé par le psychiatre de Sainte-Anne, Jean Delay, qui l’associe à une hypothèse explicative sur le mécanisme causal, biologique, expliquant les états dépressifs.

C’est autour de ce symptôme que la « dépression » est ensuite définie comme un trouble qui est un « dérèglement de l’humeur » au sens d’un dérèglement des mécanismes neurobiologiques gouvernant cette dimension affective, situés par Delay dans le « cerveau thymique ». Sa théorie s’appuie sur l’efficacité des premiers traitements biologiques, traitements de choc puis médicamenteux, sur les états dépressifs. Les travaux de Delay et la notion de « trouble de l’humeur » s’inscrivent ainsi dans le contexte d’un « tournant biologique » de la psychiatrie datant de l’entre-deux-guerres, au niveau des méthodes thérapeutiques comme des hypothèses étiologiques, la notion d’« humeur » étant choisie par Delay pour sa double connotation psychologique et biologique."