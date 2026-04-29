Alonso Ramírez, Carlos de Sigüenza y Góngora, Un tour du monde avec des pirates (1690)

Traduit de l’espagnol par Jean-Marie Barberà.

Présenté par Frantz Olivié.

Ce livre est paru à Mexico en 1690. Il raconte les mésaventures d’Alonso Ramírez, petit charpentier portoricain capturé par des pirates anglais au large des Philippines. Après bien des péripéties autour du globe, de misères en misères de la mer de Chine à l’Atlantique, il a finalement fait naufrage au Mexique à bord d’une frégate que lui avaient cédée les forbans. Rédigé par Carlos de Sigüenza, cosmographe du vice-roi de la Nouvelle-Espagne, l’ouvrage a longtemps été considéré comme un roman.

Or les aventures du charpentier rapportent une histoire vraie. Mais, comme dans tout récit de piraterie, partiellement vraie...

Ici présenté dans sa première traduction française, ce petit livre, aussi fascinant qu’énigmatique, donne en outre à lire – pour une fois – le point de vue des victimes des écumeurs de mer.