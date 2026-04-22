Anna de Noailles, Le livre de ma vie

Première édition : 2021

À quelques mois de sa mort prématurée, Anna de Noailles (1876-1933) se résout à écrire ses Mémoires. Elle n’aura pas le temps de mener cet ultime projet à son terme : Le Livre de ma vie sera, en fait, le récit d’une enfance et d’une adolescence à la fin du XIXe siècle. Naissance dans une famille princière venue des rives du Danube et du Bosphore, enfance aux bords de la Seine et du lac Léman, adolescence inquiète, désordonnée, ivre de poésie et de reconnaissance : la « petite Assyrienne » chère à Anatole France ne cache rien de ses émois, de ses rêves, de ses révoltes, de ses ambitions.

Auteur d’une biographie de référence, Anna de Noailles, un mystère en pleine lumière (Robert Laffont, 1989), François Broche assure la présentation et l’annotation de cette autobiographie singulière et attachante.

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"L'autobiographie prend de la hauteur (...). Le Livre de ma vie d'Anna de Noailles a paru en 1932, un an avant sa mort, dans une version interrompue qu'elle n'a pas eue la force d'achever. Plutôt que des Mémoires, c'est une promenade dans le passé qui mêle évocation de souvenirs et de lieux (Paris et Amphion, ses deux refuges), portraits de contemporains (Colette, Léon Daudet, Marie de Régnier) et déclarations d'admiration à des poètes aimés, Musset, Racine ou Hugo, l'idole de sa vie." — Bernard Quiriny, "D'une vie l'autre", Lire, Le Magazine littéraire, Juin 2021.