Jean-Jacques Rousseau, Julie ou la Nouvelle Héloïse (éd. René Pomeau)

Jean-Jacques Rousseau

Julie ou la Nouvelle Héloïse

Édition de René Pomeau

Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 466, 2026.

Avec La Nouvelle Héloïse, Rousseau met en œuvre un projet éditorial complet. Il accompagne les Lettres de deux amants d’une préface et de gravures dont il choisit les sujets. Cette édition classique, dont la bibliographie a été renouvelée, est la seule à fournir l’ensemble des éléments imaginés par l’auteur.

Table des matières