Édition
Nouvelle parution
Jean-Jacques Rousseau, Julie ou la Nouvelle Héloïse (éd. René Pomeau)

Jean-Jacques Rousseau, Julie ou la Nouvelle Héloïse (éd. René Pomeau)

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Classiques Jaunes", 2026
  • EAN : 9782812427909
    • DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-2791-6
  • 849 pages
  • Prix : 21
  • Date de publication :
Publié le par Vincent Ferré (Source : Classiques Garnier)

Jean-Jacques Rousseau

Julie ou la Nouvelle Héloïse

Édition de René Pomeau

Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 466, 2026.

Avec La Nouvelle Héloïse, Rousseau met en œuvre un projet éditorial complet. Il accompagne les Lettres de deux amants d’une préface et de gravures dont il choisit les sujets. Cette édition classique, dont la bibliographie a été renouvelée, est la seule à fournir l’ensemble des éléments imaginés par l’auteur.

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