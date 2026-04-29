Günther Anders, Sur la langue philosophique

Traduit de l'allemand et présenté par Perrine Wilhelm

Quelle langue pour la philosophie ? La distinction, voire l’opposition, discutable en elle-même, entre langue ésotérique et langue exotérique se décline de bien des façons : les philosophes constituent-ils une caste privilégiée qui leur imposerait une formalisation préservant leurs secrets ? De quoi se protégeraient-ils ? Comment conjuguer vérité et démocratie ? Car si l’on sait la vérité mise en péril dans les dictatures, le pluralisme autorisé ou imposé par la démocratie ne fait-il pas courir à la vérité le risque de se confondre avec l’opinion ? Faut-il se soucier d’une vulgarisation qui porterait son inévitable lot de condescendance ? Quand ne pas s’en soucier laisserait un vide pour les simplificateurs et les marchands d’opium…

Pour avoir été traversé par cette question et avoir opéré lui-même une révolution par le refus d’une formalisation académique dans laquelle il a pourtant grandi et évolué, Günther Anders sait qu’il n’existe pas de réponse simple, évidente, au choix d’une langue. S’il s’est écarté de la carrière universitaire, sans renoncer en rien pour autant à la rigueur, ce fut pour décider d’empoigner des questions de et pour son temps. On mesure à travers ces textes sur l’expression de la pensée philosophique que ce choix ne s’est pas fait aisément et qu’il est le fruit tant d’une nécessité intérieure que des enjeux d’une époque. L’analogie qu’Anders explore avec les questions rencontrées aujourd’hui par le poète est sur ce point remarquablement éclairante.

Les textes assemblés ici témoignent directement de cette recherche et de la singularité de la réponse andersienne : dialogues fictifs et mise en scène troublent le jeu. Sur cette scène des personnages apparaissent. Et s’il est très explicitement question des options d’Heidegger quant à la langue, la figure d’Adorno n’est pas loin, avec laquelle les comptes, on le devine, demeurent en suspens.