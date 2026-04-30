On les a lues, applaudies, admirées. Puis on les a fait taire. Au XIXe siècle, les femmes qui écrivent dérangent.

À travers le récit des destins croisés de Sophie Gay, célèbre romancière, et d'Adélaïde Hadot, fille d'une autrice prolifique, le roman de Françoise Lavocat fait revivre un monde en pleine effervescence, marqué par l'essor prodigieux de la presse, la restauration politique et morale, sans oublier la théorie de l'évolution qui commence à se répandre. Des Cent-Jours à Louis Philippe, du congrès de Vienne aux barricades de 1848, de l'apothéose de Germaine de Staël à la campagne menée contre les bas-bleus, personnages historiques et personnages imaginaires se donnent la main.

Autour de Sophie Gay et d'Adélaïde Hadot gravitent un polytechnicien bonapartiste, un polisseur de verres et un jésuite aux manières doucereuses. Françoise Lavocat réunit les qualités d'un roman historique à la fantaisie, dans un suspense tourbillonnant.

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Présentation du livre de Françoise Lavocat, Darwin et les bas-bleus à la Bibliothèque de la Sorbonne Nouvelle.

Mardi 26 mai 2026 à partir de 18 heures. Entrée libre.