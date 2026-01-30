Loredana Ruccella, Giuseppe Lovito (dir.), (R)évolutions

Révolution est un mot épineux, un mot au fort pouvoir évocateur, aux couleurs politiques variées, un mot chargé de sens et de valeurs, parfois “vidé” avec insouciance par des usages banalisés, souvent ambigu, toujours fascinant.

Révolution est un mot captieux, un mot au trajet sémantique mouvementé, aux connotations contradictoires, un mot qui cache sous un faux air de parfaite intelligibilité un horizon conceptuel riche au point même de paraître parfois insaisissable et, précisément pour cela, capable de stimuler un profond questionnement autour du sens d’un terme qui, victime de son propre succès, se meut, depuis plusieurs siècles, dans un univers sémantique flou où la relation signifiant-référent n’est que le simple miroir d’une certaine forma mentis.

Témoin de significations plurielles et de visions différentes du monde, ce concept de révolution a été exploré par les auteurs de cet ouvrage – linguistes, historiens, historiens de l’art, sociologues, littéraires et philosophes – pour s’interroger, selon les axes et les méthodes de leurs disciplines, autour de la complexité qui caractérise cette riche notion et les sujets variés qu’elle évoque.

Dans ce cadre, cet ouvrage collectif se propose d’offrir au lecteur l’occasion de réfléchir, à travers des approches et dans des contextes différents, tantôt sur certains moments de rupture révolutionnaire, tantôt sur la valeur sémantique du concept de révolution. Nous espérons ainsi que ces pages puissent se révéler utiles pour la compréhension d’un phénomène dont les enjeux découlent de la manière dont il a été vécu, défini, représenté.

—

Table des matières

Introduction

Deborah De Rosa

Quand dire “révolution” ? Foucault et l’Iran

Laure Lévêque

La Révolution d’Edgar Quinet (1865) : retour sur l’orbite idéologique de la Révolution française ou comment sortir du cercle vicieux historiographique

Simone Visciola

Les “révolutionnaires vaincus” du Risorgimento : Mazzini et Pisacane dans la démarche historiographique de Nello Rosselli

Paolo Buchignani

Révolutions et totalitarismes. Une lecture du XXe siècle

Magali Guaresi

(R)évolutions du discours électoral des députées sous la Ve République : le non-événement de 1968

Loredana Ruccella

La construction de l’image révolutionnaire de la Ligue du Nord dans le discours de Umberto Bossi

Edoardo Tabasso

Géopolitiques de la communication et déséquilibres dynamiques dans la révolution Internet. Au-delà de l’antifragilité de l’Intelligence Artificielle

Marc Décimo

De Johann Joachim Winckelmann à Marcel Duchamp, vite : de quelques changements de paradigme

Giuseppe Lovito

L’Italie républicaine selon L’amie prodigieuse d’Elena Ferrante entre évolution, révolution et involution

Ewa Tartakowsky

Traitement de la Shoah dans les programmes scolaires d’histoire en Pologne. Ruptures ou continuités ?