Martha Nussbaum, Les émotions démocratiques. Comment former le citoyen du XXIe siècle ?

Titre original : Not for Profit. Why Democracy Needs the Humanities

Traduction (Anglais) : Solange Chavel

Une crise silencieuse frappe aujourd’hui les démocraties du monde. L’éducation se plie aux exigences du marché de l’emploi, de la rentabilité et de la performance, délaissant la littérature, l’histoire, la philosophie et les arts... En un mot : les humanités. Mais pour Martha Nussbaum, celles- ci ne sont ni un vestige du passé ni un supplément d’âme pour happy few.

Dans ce manifeste original et argumenté, elle montre comment les humanités nous font accéder à la culture des émotions, à ce qu’elle appelle l’« imagination narrative ».

Les œuvres d’art notamment, en développant notre esprit critique et nos capacités d’empathie, nous aident à nous identifier au « faible » au lieu de le stigmatiser et à éprouver du respect au lieu de l’agressivité et de la peur qui naissent inévitablement de la vulnérabilité.

Ce n’est pas à coup d’idées abstraites que s’imposeront l’égalité et la liberté, nous dit Martha Nussbaum... C’est en formant, par le biais des « émotions démocratiques », le citoyen du XXIᵉ siècle.