Anne Bourrassé, Les Refusées. Les artistes femmes n'existent pas

« Quand je serai morte, nous aurons atteint l’égalité de genre dans l’art. »

Selon le ministère de la Culture français, il faudrait encore cent vingt ans pour atteindre la parité entre les artistes femmes et hommes. Anne Bourrassé a fait les comptes, et les statistiques sont accablantes : 70 % des étudiant·es en écoles d’art sont des femmes, mais elles ne représentent que 23 % des artistes en galeries et 6 % des collections muséales, tandis que 85 % des plus hauts revenus de l’art contemporain reviennent aux hommes.

Partant de ces constats et de son parcours, l’autrice enquête sur les hiérarchies de genre, de classe et de race dans l’histoire de l’art et leurs répercussions aujourd’hui. Qui sait que sous la signature du Caravage se cachait celle d’Artemisia Gentileschi ? Qu’Augusta Savage a ouvert la voie à Jean-Michel Basquiat ? Que Janet Sobel a inventé le dripping avant Jackson Pollock ?

En confrontant binômes d’artistes, témoignages et expériences militantes, Anne Bourrassé démontre les mécanismes systémiques de la domination masculine. Alors que le milieu de l’art attend encore son #MeToo, ce livre entend y participer.

Anne Bourrassé est commissaire d’exposition et critique d’art. Diplômée de photographie et vidéo à l’École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, elle cofonde, en 2019, l’association Contemporaines pour lutter contre les inégalités de genre dans les arts visuels. Elle est récompensée du prix Émergence remis par l’ADIAF (Association pour la diffusion internationale de l’art français) en 2023.