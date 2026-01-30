Hubert Bonin, Caroline Piquet (dir), L'histoire économique en action. Autour de Dominique Barjot

Historien de l’économie, Dominique Barjot a profondément contribué au renouvellement et à l’enrichissement de l’histoire économique et des entreprises, à l’échelle française ou internationale.

Depuis sa thèse d’État consacrée à la grande entreprise française de travaux publics (1989), il n’a cessé d’explorer le champ de l’histoire des institutions économiques et de leurs acteurs. Il a également écrit l’histoire de plusieurs entreprises, jouant un rôle majeur dans l’essor de la business history. On lui doit aussi des travaux novateurs dans le domaine de l’histoire ultramarine, lui valant d’être élu en 2023 secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences d’outre-mer.

Ce livre d’hommages, constitué de textes offerts par les collègues et anciens doctorants de Dominique Barjot, cherche à présenter la richesse des thématiques et des avancées historiographiques développées par ses travaux. Il témoigne de sa contribution à une histoire économique envisagée comme une clé de compréhension des enjeux politiques, sociaux et techniques de nos sociétés contemporaines.

Table des matières:

Caroline PIQUET, Introduction

Hubert BONIN, « Un livre d’hommages »

Première Partie : « Dominique Barjot et l’école française d’histoire économique »

Chapitre premier : Samir SAUL, « Relire Dominique Barjot, historien de l’économie »

Chapitre II : Hubert BONIN et Caroline PIQUET, « Questions posées à Dominique Barjot à propos de sa vie de professeur d’histoire économique »

Deuxième partie : « Les initiatives entrepreneuriales au XIXe siècle »

Chapitre III : Michèle MERGER, « Le halage des bateaux ordinaires sur le réseau navigable français en 1870-1914 »

Chapitre IV : Thierry CLAEYS et Aurelia GHETIVU, « Armand Moisant et la société Moisant-Laurent-Savey. La naissance et le développement d’une entreprise de serrurerie et de construction métallique prestigieuse »

Chapitre V. Nicolas STOSKOPF, « Ernest Méja, un manageur au coeur des réseaux alsaciensn et suisses dans la France des années 1870 à 1910 »

Chapitre VI. Pascal DÉSABRES, « "Comment un vieux lutteur se retire de l’arène". L’ingénieur Bienvenüe face aux honneurs suprêmes »

Chapitre VII. Angelo RIVA « Les Bourses françaises à la Belle Époque »

Troisième partie : « Des institutions et des entreprises au XXe siècle »

Chapitre VIII. David LE BRIS, « Quelques contributions indirectes des sociétés médiévales au développement de la société anonyme par actions moderne »

Chapitre IX. Éric ANCEAU « Les industriels et la politique sous le Second Empire »

Chapitre X. Béatrice TOUCHELAY, « Retours de guerre. La solidarité par les pensions vue de France et d’ailleurs »

Chapitre XI. Hubert BONIN « Bordeaux entraînée par un élan de modernité économique en 1925 »

Chapitre XII. Denis VARASCHIN, « Léon Laydernier (1866-1958), cornélien héros annécien »

Chapitre XIII. Mohamed SASSI, « La métamorphose de l’industrie pétrolière française, d’une guerre à l’autre (1914-1945) »

Chapitre XIV. Christian CHEVANDIER, « Les traces d’un siècle de transports ferroviaires en milieu rural : des pistes pour une histoire totale de la ligne Cavaillon-Apt. »

Chapitre XV. Hervé JOLY, « Le constructeur lyonnais Pitance, de la ferme limousine à l’immeuble de référence »

Chapitre XVI. Laurent TISSOT, « Entre changement technique et changement social : les chemins de fer suisses, initiateurs d’une nouvelle mobilité à l’exemple de leur électrification (1920-1950) »

Chapitre XVII. Claire DESBOIS-THIBAULT, « Qualité, tradition, audace et indépendance : les atouts d’une femme de caractère, Élisabeth Bollinger (1899-1977) »

Chapitre XVIII. Cécile COURSIÉRAS-JAFF, « L’éternel conflit : ingénieurs et gestionnaires dans l’industrie cimentière. L’exemple de Poliet et Chausson au mitan des Trente Glorieuses (1954-1969) »

Chapitre XIX. Pierre-Yves DONZÉ, « Nestlé face au nationalisme français (1910-1960) »

Chapitre XX. Jean-Claude DAUMAS, « La naissance de l’hypermarché : entre modèle américain et innovation européenne. Essai d’analyse comparative »

Chapitre XXI. Benoît DOESSANT, « Les entrepreneurs polytechniciens : l’exemple de TotalEnergies (1924-2024) »

Chapitre XXII. Rang-Ri PARK-BARJOT, « Samsung : Lee Byung Chull, créateur d’un modèle mondial (1938-1987) »

Chapitre XXIII. Kazuhiko YAGO, « Global imbalance and global aid: Coping with private financial flows at the end of the Bretton Woods era »

Chapitre XXIV. Pierre LANTHIER, « Comment expliquer la présence du secteur public dans le transport international de l’énergie électrique ? »

Chapitre XXV. Félix TORRES, « La grande transformation du capitalisme français (1984-2000) »

Chapitre XXVI. Bertrand BLANCHETON, « Le luxe pour survivre dans la mondialisation. Trajectoires de PME française »

Quatrième Partie : « L’histoire économique scrutée par les réflexions théoriques »

Chapitre XXVII. Michel-Pierre CHÉLINI, « La lente évolution des salaires annuels nets entre 1913 et 1950 en France. Essais de reconstitution d’une série lacunaire »

Chapitre XXVIII Marcel BOLDORF, . « Le fascisme et l’ordre économique français (1919-1944) »

Chapitre XXIX. Claude DIEBOLT, « Gustav Schmoller et l’avenir des grandes entreprises »

Chapitre XXX. Michel HAU, « Les disparités de croissance économique et la place de la France en Europe »

Cinquième Partie : « Histoire économique ultramarine »

Chapitre XXXI. Josette RIVALLAIN, « En Afrique aussi, la monnaie a une longue histoire »

Chapitre XXXII. Xavier DAUMALIN, « Les canons du libre-échange. Approche critique de l’impérialisme français à Grand-Bassam et Assinie au milieu du XIXe siècle »

Chapitre XXXIII. Caroline PIQUET, « Mourir à Panama : les ingénieurs français et le chantier du canal interocéanique américain (1879-1888) »

Chapitre XXXIV. Mohamed Lazhar GHARBI,« Les ports de la Tunisie de la fin du XIXe siècle : enjeux et acteurs »

Chapitre XXXV. Bert BECKER, « Marty & D’Abbadie : les pionniers français du commerce et de la navigation à Hong Kong et en Indochine française (1867 à 1918) »

Chapitre XXXVI. Arnaud BERTHONNET, « Les parcs nationaux en Algérie : une expérience pionnière de préservation du patrimoine naturel »

Chapitre XXXVII. Jacques FRÉMEAUX, « La SN REPAL, artisan de la découverte et de l’exploitation du pétrole algérien (1946-1962) »

Présentation des auteurs et auteures

Épilogue