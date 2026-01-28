John Maynard Keynes, Comment financer la guerre. Un plan pour le chancelier de l’échiquier (1940)

Questions de société
  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Classiques Jaunes", 2026
  • EAN : 9782406199625
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-19963-2
  • 253 pages
  • Prix : 12 EUR
John Maynard Keynes

Comment financer la guerre. Un plan pour le chancelier de l’échiquier

Édition et traduction de Marc Laudet et André Tiran

Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 830, 2026.

Publié le 27 février 1940, cet ouvrage « conçu dans un esprit de justice sociale » analyse les modes de financement des dépenses publiques et leurs effets sur la question des prix, de l’emploi et des équilibres sociaux. Cette première édition bilingue français-anglais permet d’en saisir l’esprit et le style.

