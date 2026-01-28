John Maynard Keynes, Comment financer la guerre. Un plan pour le chancelier de l’échiquier (1940)

John Maynard Keynes

Comment financer la guerre. Un plan pour le chancelier de l’échiquier

Édition et traduction de Marc Laudet et André Tiran

Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 830, 2026.

Publié le 27 février 1940, cet ouvrage « conçu dans un esprit de justice sociale » analyse les modes de financement des dépenses publiques et leurs effets sur la question des prix, de l’emploi et des équilibres sociaux. Cette première édition bilingue français-anglais permet d’en saisir l’esprit et le style.

