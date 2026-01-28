La fabrique de l’espace public contemporain : médias, réseaux sociaux et circulation de l’information (Casablanca, Maroc)

Journée doctorale :

Organisée par : Le Laboratoire de Recherches en Communication et Philosophie (LOGOS)

Équipe de recherche : Langue, Communication et Médias

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Ben M’sik, Casablanca (UH2C)

Le 20 avril 2026

—

Depuis les travaux fondateurs de Jürgen Habermas sur l’espace public, la sphère de la délibération collective n’a cessé de se transformer sous l’effet des innovations techniques et des mutations sociales. Aujourd’hui, nous ne parlons plus d'un espace public unifié, mais d'un espace hybride, fragmenté et profondément numérisé (Razakoui, 2025). La « fabrique » de cet espace (Paquot, 2024) ne relève plus uniquement des institutions médiatiques traditionnelles, mais résulte d’une interaction complexe entre acteurs institutionnels, algorithmes de plateformes et citoyens-usagers.

Cette journée doctorale invite à interroger les processus de production, de légitimation et de circulation de l’information. Comment se construisent les opinions dans un environnement saturé de données ? Quelles sont les nouvelles hiérarchies de la visibilité ? Cette rencontre scientifique vise à croiser les regards pour comprendre comment les infrastructures numériques redéfinissent les conditions mêmes du débat démocratique.

Les contributions sont invitées à s’inscrire dans l’un des axes thématiques suivants :

Axe 1 : Médias, information et débat public

Cet axe interroge la mutation des instances traditionnelles de médiation et leur rôle dans la configuration de l’agenda public. Si le monopole des médias de masse est révolu, leur capacité à certifier l’information et à hiérarchiser les enjeux sociétaux demeure un pilier de l’espace public. Les doctorants sont invités à interroger :

• La mise en agenda : Comment les médias s’emparent-ils des sujets de société à l'heure de l'immédiateté ?

• Analyse des discours : Quelles sont les rhétoriques dominantes dans le traitement de l'actualité ?

• Visibilité et invisibilité : Qui sont les acteurs autorisés à prendre la parole dans l'arène médiatique et quels sont les mécanismes d'exclusion ?

• L’éthique de l'information : Face à la désinformation, comment le contrat de confiance entre médias et publics est-il renégocié ?

Mots-clés : Production de l’information, discours médiatiques et visibilité

Axe 2 : Réseaux sociaux numériques et prises de parole publiques

Cet axe se focalise sur les infrastructures numériques et la manière dont elles modèlent l'expression publique. L’espace public n’est plus seulement un lieu de discours, c’est un espace « codé » par des algorithmes. Parmi les pistes à explorer :

• Gouvernance algorithmique et circulation : Comment les algorithmes de recommandation (TikTok, X, Facebook) agissent-ils comme de nouveaux « gatekeepers » ? Il s’agit d’analyser comment la technique favorise la viralité au détriment parfois de la vérifiabilité.

• Nouvelles figures d'autorité et influence : L’émergence des influenceurs, leaders d’opinion numériques et lanceurs d’alerte. Comment ces acteurs redéfinissent-ils les frontières entre sphère privée et parole publique ?

• Dynamiques de fragmentation : Étude des phénomènes de « bulles de filtres » ou de « chambres d'écho ». Est-ce que les réseaux sociaux favorisent la rencontre des opinions ou, au contraire, une radicalisation des positions par l'entre-soi numérique ?

Mots-clés : logiques algorithmiques, viralité et nouvelles formes d'expression

Axe 3 : Transformations numériques et pratiques professionnelles

Le numérique ne transforme pas seulement l'espace public « en aval », il bouleverse aussi les pratiques des professionnels de l'information et de la communication « en amont ». C’est ce qu’ambitionne d’interroger le troisième axe en questionnant le « faire » : comment les professionnels de l'information et de la communication (journalistes, communicants, community managers) réinventent-ils leurs métiers ?

• Évolution des métiers : Comment les journalistes, communicants et community managers adaptent-ils leurs routines face aux outils d'Intelligence Artificielle et au Big Data ?

• Compétences et agilité : Quelles sont les nouvelles formes de polyvalence exigées par le marché du travail (data-journalisme, stratégies de contenu cross-canal) ?

• Éthique et déontologie : Comment concilier les impératifs de rentabilité (économie de l'attention) avec les principes de responsabilité sociale ?

• Formation et insertion : Quelle adéquation entre les formations académiques et les réalités d'un terrain en mutation constante ?

Mots-clés : Métiers de l’information et de la communication ; enjeux éthique ; journalisme

—

Modalités de soumission

Les propositions de communication (en français, anglais ou arabe) doivent inclure un résumé détaillé (environ 500 mots) précisant :

1) Le titre de la communication

2) Nom(s), prénom(s) et affiliation complète des auteur.s ;

3) L’axe dans lequel s'inscrit la proposition ;

4) La problématique, la méthodologie et les principaux résultats ou pistes de réflexion.

5) 3 à 5 mots-clés et des références bibliographiques selon la norme APA 7.

Les propositions doivent être envoyées simultanément comme suit :

- Via le formulaire en ligne suivant : https://forms.gle/tkDXmdn5bj7HNmcu6

- Et à l’adresse email : lcm.logos@gmail.com

Chaque proposition fera l'objet d'une double évaluation par les membres du comité scientifique.

—

Calendrier important

⁃ 25 février 2026 : Date limite de soumission des résumés.

⁃ 15 mars 2026 : Notification d'acceptation aux auteurs.

⁃ 30 mars 2026 : Envoi de la version complète de la communication.

⁃ 20 avril 2026 : Tenue de la journée doctorale.

Informations complémentaires

La participation à la journée doctorale est soumise à des frais d’inscription de 500 dirhams (50 euros). Les frais de participation comprennent : le déjeuner, la pause-café ainsi que l’attestation de participation.

Les frais de voyage et d’hébergement ne sont pas pris en charge par l’organisateur et restent à la charge de chaque participant.





Comité d’organisation :

· Pr. Meriem HACHIMI

· Pr. Farah ABDELALI

· Pr. Nadia OUACHENE

· Pr. Latifa IDRISSI

· Pr. Said IMOUZAZ

· Pr. Amina AMGHAR

· Pr. Souad JADLI

· Pr. Razane CHROQUI

· Les doctorants du laboratoire LOGOS

Comité scientifique :

· Pr. Farah ABDELALI

· Pr. Amina AMGHAR

· Pr. Latifa AYOUBI

· Pr. Jaouad BENNIS

· Pr. Razane CHROQUI

· Pr. Meriem HACHIMI

· Pr. Latifa IDRISSI

· Pr. Said IMOUZAZ

· Pr. Souad JADLI

· Pr. Lamyae JMOULA

· Pr. Nadia OUACHENE

· Pr. Abdelhadi SAMADI

· Pr. Amal SENHAJI

· Pr. Mourad ZAHIR

· Pr. Hayat ZIRARI