Pétrarque, portrait de famille
Pétrarque est un monument de l’histoire littéraire. Prodige littéraire, il est couronné prince des poètes à Rome en 1341. Lorsqu’il meurt en 1374, certaines de ses œuvres majeures, retravaillées toute sa vie, sont à peine achevées. C’est le cas du Canzoniere, premier recueil de poésie moderne, consacré à l’amour de Laure, ou de l’édition de sa Correspondance, triée, réécrite, inventée pour proposer une véritable autobiographie. Dès la génération suivante, Pétrarque devient un modèle. Codificateur du son- net, inventeur de la correspondance comme discours littéraire intime, philosophe moral et spirituel, Pétrarque est peut-être l’écrivain le plus commenté et le plus imité de l’Europe moderne. De cette œuvre révolutionnaire tout ou presque a été écrit. Et pourtant, on a rarement remarqué qu’en entrelaçant le récit intime à l’entreprise de re-fondation poétique et narrative, elle était aussi le lieu d’un portrait de famille – famille nucléaire (parents, fratrie, enfants), famille spirituelle au sens chrétien et famille élective de ses amis et correspondants. Croiser l’œuvre de Pétrarque avec les archives conservées en Italie et en Provence permet de reconstruire précisément ce réseau familial qui donne un éclairage inédit sur le monde des villes et des cours de l’Europe de la fin du Moyen Âge. Mais ce Pétrarque. Portrait de famille signé par Étienne Anheim (Minuit) raconte aussi une autre histoire, celle de la naissance du premier auteur moderne. Il montre aussi que l’histoire familiale a toujours à voir avec la littérature et la narration, et que l’histoire littéraire est une affaire de famille et de transmission.
(Illustr. : Pétrarque et Laure de Noves/de Sade, vers 1510. Venetian School Ashmolean Museum, University of Oxford, UK)
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