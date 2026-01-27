Thomas Mann, Les Buddenbrook. Déclin d'une famille : Nouvelle traduction

Traduction de l'allemand par Olivier Le Lay

Préface inédite de Philippe Lançon

À Lübeck dans le nord de l’Allemagne, la maison de commerce des Buddenbrook est prospère. Fondée en 1768 par Johann, l’aïeul héroïque et vénéré, elle est transmise de père en fils et assure le pouvoir de la famille. Mais faire fructifier l’affaire tout au long du XIXᵉ siècle ne va pas de soi : jalousies entre frères, mariages malheureux et états de santé fragiles perturbent la dynastie. Les héritiers, le scrupuleux Thomas, à la sensibilité vite épuisée, sa soeur l’impétueuse Antonie, son frère Christian, velléitaire et cyclothymique, enfin Hanno, le fils de omas, au tempérament d’artiste, sont pris dans des contradictions insurmontables et ne pourront éviter la chute.

Publié en 1901 par un homme de vingt-six ans, Les Buddenbrook est rapidement devenu un classique de la littérature et a valu à son auteur, en 1929, le prix Nobel. La nouvelle traduction d’Olivier Le Lay fait entendre sa force romanesque et sa puissance humoristique. La préface de Philippe Lançon, rédigée pour notre édition, nous invite dans les coulisses de son écriture et le situe avec brio dans l’oeuvre du romancier, dans son siècle et dans le nôtre.

