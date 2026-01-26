Alain Badiou, Sur la politique aujourd'hui

« La politique commence à partir du moment où l’on n’accepte plus que la distinction entre le possible et l’impossible soit en partage avec l’adversaire. »

Dans cette leçon percutante, Alain Badiou, le philosophe français le plus lu et le plus traduit au monde, éclaire sa conception de l’État et déploie sa vision de la politique aujourd’hui.

Une contribution majeure à la redéfinition d’une visée émancipatrice, qui revient sur les événements-clés des années passées : occupations des places, Printemps arabe, Nuit Debout, crise grecque, effondrement des gauches, montée de l’extrême droite… Et qui invite à ouvrir de nouvelles brèches dans le présent.