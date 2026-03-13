Opus ultimum
Valère Novarina est mort le vendredi 16 janvier 2026. Il venait d’achever son dernier livre, Désoubli, sur lequel il travaillait depuis plus d’un an. Ce qui sera son dernier ouvrage paraît aujourd'hui aux éditions POL qui ont accompagné toute son œuvre. Un recueil de plusieurs écrits tirés de l’oubli, accompagnés de photographies, dessins et reproductions, qui sont autant d'exercices d’admiration : Valère Novarina s’est reconnu dans les figures tutélaires que furent pour lui Dante, madame Guyon, Roger Blin, Alain Trutat, Dora de Chevilly ; mais aussi des personnages moins connus comme François Ducret (alias Fanfoué le Piot), sculpteur sur bois, le menuisier Jean la Grêle, avec lesquels il prit des "leçons de patois" ; ou encore l’artiste Jean-Paul Thibeau, et Pierre Caran, directeur de la médiathèque de Thonon – autant de compagnonnages qui ont permis à Novarina d’entrer en scène dans le langage. Autant d'occasions pour ses lecteurs de pénétrer l’atelier volant de Novarina, pour suivre cette main qui est selon lui "l’organe de la parole". Fabula vous invite à feuilleter le livre… mais aussi à visiter le site personnel de l'auteur.