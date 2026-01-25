Guillaume Le Blanc, Éthique pour un monde qui sombre. Dans les pas de Walter Benjamin et Hannah Arendt

Quelles sont les règles à suivre pour vivre bien quand tout va mal ? Guillaume le Blanc cherche des réponses dans les pas de Benjamin et Arendt aux prises avec la catastrophe de l’Holocauste.

L’objectif de ce livre est de proposer une éthique de la vie fragile, seule à même de s’opposer au dispositif généralisé de la précarité sociale, économique, politique et existentielle.