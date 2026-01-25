Bénédicte Savoy, 1815, le temps du retour. Restituer l'art en Europe après l'Empire napoléonien

Le premier grand débat transnational sur le retour d'œuvres spoliées dans leurs pays d'origine n'est pas issu des bouleversements du XXe siècle, mais de la désagrégation de l'Empire napoléonien en Europe.

Entre 1794 et 1812, la France révolutionnaire puis impériale confisque plusieurs milliers d'œuvres d'art et de livres précieux dans les pays occupés par ses armées. Cette politique d'appropriation, légitimée par l'idée que les arts, fruits du " génie de la liberté ", doivent revenir au " pays de la liberté ", entraîne un vaste transfert d'objets culturels vers Paris, principalement au Louvre et à la Bibliothèque nationale. En 1814 puis 1815, revendiquées par leurs pays d'origine, ces œuvres leur sont en grande partie restituées. De Goethe à Stendhal en passant par Walter Scott ou les frères Grimm, cet enjeu mobilise l'intelligentsia européenne, préfigurant des controverses qui suivront d'autres fins d'empire emblématiques : les restitutions en Europe après la dissolution du " Reich " nazi, les revendications postcoloniales formulées en Afrique après les indépendances des années 1960, les réflexions amorcées vers 1991 sur l'avenir des patrimoines annexés et déplacés par l'Union soviétique avant sa dissolution et, depuis 2017, le retour du débat sur les restitutions de biens culturels aux pays anciennement colonisés.

En appréhendant le moment 1815 comme la matrice de nos questionnements actuels, Bénédicte Savoy nous invite à repenser la notion de patrimoine dans une perspective relationnelle, où les " objets de musée " ne sont plus seulement des entités matérielles et esthétiques, mais aussi des capsules d'histoire, de mémoire et de conscience collective.

Bénédicte Savoy est professeure d'histoire de l'art à l'université technique de Berlin. Elle est l'autrice de nombreux ouvrages, parmi lesquels Restituer le patrimoine africain (avec Felwine Sarr, Seuil/Philippe Rey, 2018) et Le Long Combat de l'Afrique pour son art. Histoire d'une défaite postcoloniale (Seuil, 2023).

Table des matières

Introduction. Fins d'empire et restitutions

Les arts et les armes

1814 et 1815 : un débat européen

Coordonnées d'un débat : de la violence fondatrice à l'écologie des objets

1. Reprendre

Efforts vains, mémoire vive

Inversion des forces et inventaire des pertes

Silence diplomatique

Traçabilité

La formule du " don consenti "

Sous le radar

Monopole décisionnel

Vacuum législatif

Pause et statu quo

Passage en force

Le retour des experts

Accès à l'information et obstruction

Violence et solidarité

Publicité radicale

2. Droit et morale

Silence diplomatique

De Madrid à Moscou

Droit de conquête, droit des gens

Légalité

Éthique

Légitimité

Statu quo

Double morale

Au-delà du droit et de la morale : rivalités impériales

3. Le dilemme de l'universel

Universalisme de surplomb

Centralisateurs

Malaise au musée

Constellationnistes

Situistes

Le clash des épistémologies

4. Reconnexions

Intertemporalité

Des retours très politiques

Expositions temporaires

Le retour du même différent

Une espèce d'existence active

À qui rendre ?

Musées

Lieux de culte

Centralisation pontificale

Réaffectations royales à l'Église

Modèle hybride en terrain sensible

Retours différés en mains privées

Le temps des musées

Rome

Madrid

Berlin

Et Paris ?

Conclusion. Vers une écologie politique du patrimoine

1815, année zéro

Une grammaire des restitutions

Notes

Bibliographie

Index

Remerciements.