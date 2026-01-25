Bénédicte Savoy, 1815, le temps du retour. Restituer l'art en Europe après l'Empire napoléonien
Le premier grand débat transnational sur le retour d'œuvres spoliées dans leurs pays d'origine n'est pas issu des bouleversements du XXe siècle, mais de la désagrégation de l'Empire napoléonien en Europe.
Entre 1794 et 1812, la France révolutionnaire puis impériale confisque plusieurs milliers d'œuvres d'art et de livres précieux dans les pays occupés par ses armées. Cette politique d'appropriation, légitimée par l'idée que les arts, fruits du " génie de la liberté ", doivent revenir au " pays de la liberté ", entraîne un vaste transfert d'objets culturels vers Paris, principalement au Louvre et à la Bibliothèque nationale. En 1814 puis 1815, revendiquées par leurs pays d'origine, ces œuvres leur sont en grande partie restituées. De Goethe à Stendhal en passant par Walter Scott ou les frères Grimm, cet enjeu mobilise l'intelligentsia européenne, préfigurant des controverses qui suivront d'autres fins d'empire emblématiques : les restitutions en Europe après la dissolution du " Reich " nazi, les revendications postcoloniales formulées en Afrique après les indépendances des années 1960, les réflexions amorcées vers 1991 sur l'avenir des patrimoines annexés et déplacés par l'Union soviétique avant sa dissolution et, depuis 2017, le retour du débat sur les restitutions de biens culturels aux pays anciennement colonisés.
En appréhendant le moment 1815 comme la matrice de nos questionnements actuels, Bénédicte Savoy nous invite à repenser la notion de patrimoine dans une perspective relationnelle, où les " objets de musée " ne sont plus seulement des entités matérielles et esthétiques, mais aussi des capsules d'histoire, de mémoire et de conscience collective.
Bénédicte Savoy est professeure d'histoire de l'art à l'université technique de Berlin. Elle est l'autrice de nombreux ouvrages, parmi lesquels Restituer le patrimoine africain (avec Felwine Sarr, Seuil/Philippe Rey, 2018) et Le Long Combat de l'Afrique pour son art. Histoire d'une défaite postcoloniale (Seuil, 2023).
—
Table des matières
Introduction. Fins d'empire et restitutions
Les arts et les armes
1814 et 1815 : un débat européen
Coordonnées d'un débat : de la violence fondatrice à l'écologie des objets
1. Reprendre
Efforts vains, mémoire vive
Inversion des forces et inventaire des pertes
Silence diplomatique
Traçabilité
La formule du " don consenti "
Sous le radar
Monopole décisionnel
Vacuum législatif
Pause et statu quo
Passage en force
Le retour des experts
Accès à l'information et obstruction
Violence et solidarité
Publicité radicale
2. Droit et morale
Silence diplomatique
De Madrid à Moscou
Droit de conquête, droit des gens
Légalité
Éthique
Légitimité
Statu quo
Double morale
Au-delà du droit et de la morale : rivalités impériales
3. Le dilemme de l'universel
Universalisme de surplomb
Centralisateurs
Malaise au musée
Constellationnistes
Situistes
Le clash des épistémologies
4. Reconnexions
Intertemporalité
Des retours très politiques
Expositions temporaires
Le retour du même différent
Une espèce d'existence active
À qui rendre ?
Musées
Lieux de culte
Centralisation pontificale
Réaffectations royales à l'Église
Modèle hybride en terrain sensible
Retours différés en mains privées
Le temps des musées
Rome
Madrid
Berlin
Et Paris ?
Conclusion. Vers une écologie politique du patrimoine
1815, année zéro
Une grammaire des restitutions
Notes
Bibliographie
Index
Remerciements.