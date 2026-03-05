Sandrine Bédouret-Larraburu, Le sonnet contemporain français (1998-2022)

Si le sonnet s’impose comme une forme fixe, très réglementée, force est de reconnaître qu’il existe maintenant sous plusieurs formes, plus ou moins fixes et parfois moins que plus, notamment dans le sonnet en prose. Le plan de texte métrique lui servant de définition ne constitue plus une norme. L’auteure a été amenée à réévaluer ce que peut être le sonnet contemporain, à partir d’un arrière-plan culturel très ancré. Elle a émis l’hypothèse que le sonnet constituait un genre défini par des propriétés communes d’ordre thématique, compositionnel et stylistique. L’ouvrage analyse des ensembles de sonnets (une vingtaine de titres de recueils), publiés ces vingt dernières années, pour mettre en évidence une typologie thématique : sonnets amoureux, sonnets tombeaux, sonnets tableaux et sonnets métalinguistiques ; il réfléchit ensuite aux enjeux de la versification, de la syntaxe et de la ponctuation. L’approche stylistique, et plus particulièrement poétique, permet d’interroger la singularité de telles œuvres et leur place dans le champ de la littérature contemporaine.



