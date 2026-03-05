Sandrine Bédouret-Larraburu, Le sonnet contemporain français (1998-2022)
Si le sonnet s’impose comme une forme fixe, très réglementée, force est de reconnaître qu’il existe maintenant sous plusieurs formes, plus ou moins fixes et parfois moins que plus, notamment dans le sonnet en prose. Le plan de texte métrique lui servant de définition ne constitue plus une norme. L’auteure a été amenée à réévaluer ce que peut être le sonnet contemporain, à partir d’un arrière-plan culturel très ancré. Elle a émis l’hypothèse que le sonnet constituait un genre défini par des propriétés communes d’ordre thématique, compositionnel et stylistique. L’ouvrage analyse des ensembles de sonnets (une vingtaine de titres de recueils), publiés ces vingt dernières années, pour mettre en évidence une typologie thématique : sonnets amoureux, sonnets tombeaux, sonnets tableaux et sonnets métalinguistiques ; il réfléchit ensuite aux enjeux de la versification, de la syntaxe et de la ponctuation. L’approche stylistique, et plus particulièrement poétique, permet d’interroger la singularité de telles œuvres et leur place dans le champ de la littérature contemporaine.
Table des matières
- Introduction : le sonnet : forme fixe ? plan de texte ? généricité ?
- Chapitre I De l’abolition du plan de texte à l’espace-sonnet
- I. Du sonnet classique au sonnet dénaturé
- 1) Des formes sonnet
- 2) La prosaïsation du vers
- 3) Le sonnet dénaturé
- II. Le sonnet espace poétique contemporain
- 1) D’une forme reconnaissable à un espace à investir
- 2) Deux critères minimaux : la succession de 14 lignes et la sérialité44
- 3) Le sonnet au-delà de ses 14 vers
- Chapitre II Le sonnet et ses sous-genres
- I. Le sonnet amoureux
- 1) Le « tu » correspondant : une relation à engager
- 2) Entretenir la relation
- 3) Le rapport au corps et au désir
- 4) La temporalité amoureuse dans l’espace sonnet
- II. Le sonnet tableau
- 1) Le rapport à l’image
- 2) Le sonnet journal
- 3) Le sonnet carte postale
- III. Le sonnet hommage : du tombeau à la parodie
- 1) Le sonnet tombeau stricto sensu
- 1.1 Les tombeaux de Jacques Roubaud
- 1.2 Les sonnets tombeaux d’Yves Bonnefoy
- 1.3 Tombeaux & taxidermies de Stéphane Crémer
- 2) Le sonnet réécriture parodique
- 2.1 Renouveler le sonnet en ajoutant des contraintes
- 2.2 « Traduire » des sonnets
- 2.3 D’ autres types de sonnets : le sonnet irrationnel et le SOLVA
- IV. Du sonnet métapoétique au sonnet métalinguistique
- 1) Des arts poétiques
- 2) Parler du sonnet
- 3) Parler du langage
- Chapitre III Enjeux métriques et syntaxiques des plans de texte183
- I. Tensions entre métrique et syntaxe
- 1) Cohésion ou dyscohésion syntaxique dans la cohérence du sonnet185
- 2) Effets d’accentuation
- II. Point de vue métrique
- 1) Vers, ligne, prose
- 1.1 De la prose à la ligne
- 1.2 De la ligne au vers libre
- 1.3 Le vers mesuré
- 2) Rimes et strophes
- 2.1 Des strophes construites sur des rimes
- 2.2 Variété des plans strophiques
- 2.3 Des strophes sans rimes
- III. La ponctuation
- 1) Marquer la phrase : la majuscule et le point
- 2) Sonnets à ponctuation traditionnelle
- 3) Sonnets saturés de ponctuèmes énonciatifs
- 3.1 Usage traditionnel
- 3.2 Usage innovant
- 4) Sonnets sans ponctuation noire
- IV. Modalités d’énonciation
- 1) L’expression du lyrisme : la modalité exclamative et impérative
- 2) S’interroger, interroger l’autre
- Conclusion