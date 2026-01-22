Sport, corps et discours à destination de l’enfance et de la jeunesse (revue Strenæ)

Sport, corps et discours à destination de l’enfance et de la jeunesse

Yann Descamps, Lucas Profillet, Nicolas Voisin (Université Marie et Louis Pasteur)

Remise des propositions avant le 15 avril 2026.

De la boîte de céréales aux murs de la chambre, en passant par les écrans, le sport accompagne l’enfance et la jeunesse. Jusqu’à les guider ? Phénomène socio-culturel majeur de notre histoire contemporaine, il met en corps de manière éclatante différentes approches de la modernité et les idéologies la traversant. Envahissant les médias, les supports et les objets à destination d’un public de masse, le sport s’impose aussi comme un phénomène communicationnel important. À ce titre, il est possible de distinguer des discours sur le sport qui contribuent à lui donner du sens, et des discours par le sport qui en font un support de transmission d’idées qui le dépassent. Ces nombreux discours, entendus comme des ensembles de significations agencées, produites et véhiculées par des acteurs divers à travers plusieurs supports et langages (textes, images fixes et animées, etc.), se font le relais d’idéologies multiples. Le sport est ainsi principalement érigé en incarnation d’une vision du progrès dans l’excellence et l’effort, d’un culte de la performance (Ehrenberg, 1991) et d’un mythe méritocratique (Verchère, 2022), notamment à travers l’omniprésence du sport-spectacle de compétition (Vigarello, 2002). En effet, de toutes les pratiques physiques qui forment notre culture sportive, corporelle et physique, c’est bien cette forme de pratique qui domine les discours destinés à un public de masse, qu’ils se déclinent sur les écrans de télévision, sur les réseaux sociaux, dans les jeux vidéo ou encore les vêtements. Or, si l’enfance et la jeunesse sont exposées à ces représentations, qu’en est-il des nombreux (autres) discours sur le sport et les pratiques physiques relayés à travers les supports spécifiquement destinés à ces publics ?

Le récent numéro de la revue Cahiers Robinson centré sur les « représentations du sport en littérature et culture d’enfance et de jeunesse » (Gaiotti & Hamaide, 2024) a déjà permis d’interroger, sous des angles différents, la place de la thématique sportive dans une diversité de productions destinées aux enfants et aux adolescents. En outre, un certain nombre de travaux portant sur les représentations du sport ou du corps dans les albums (Vivier, Renaud & Guillain, 2012), les romans (Hamaide-Jager, 2017), les bandes dessinées (Laffage-Cosnier, Vivier & Fuchs, 2018 ; Melançon, Porret, 2016 ; Guillaume, Landot, Le Roy Ladurie & Martine, 2015), la presse jeunesse (Hidri Neys et al., 2022), les mangas et animes (Suvilay, 2018), les séries animées (Descamps et al., 2024), les manuels scolaires (Gleyse, 2010 ; Profillet, 2024) ou les jouets (Vivier et Laffage-Cosnier, 2020) ont déjà mis en évidence cette diffusion de mythes, symboles, modèles, savoirs, normes et valeurs aux jeunes générations. Dès lors, dans la continuité de ces travaux, ce numéro spécial entend explorer une vision plus transversale afin d’envisager l’utilisation de ces discours à la fois sur et par le sport et les activités physiques comme outils de contrôle ou d’émancipation physiques et/ou moraux des enfants et des jeunes, de leurs premiers jeux à leurs pratiques adolescentes.

Afin de renforcer la compréhension des « discours, œuvres et représentations élaborés pour les enfants et/ou adoptés par eux » (Manson & Renonciat, 2012, p.1), une question centrale constitue donc le point de départ et de convergence soumis aux différentes contributions : dans quelle mesure les discours sur et par le sport à destination de l’enfance et de la jeunesse révèlent-ils des approches multiples du corps et des pratiques physiques ? Dans la continuité, quels liens ces discours entretiennent-ils entre eux ? Révèlent-ils des luttes discursives, rhétoriques et idéologiques ? Ouvert aux divers champs disciplinaires, ce numéro spécial envisagera les discours à destination de l’enfance et de la jeunesse produits entre la fin du XIXe siècle – et la naissance de l’olympisme moderne – et aujourd’hui, même si certains objets, à l’instar des jouets et des jeux, ont une histoire qui précède celle du sport moderne (Manson, 2020), préparant les discours dont il est question ici.

Ces discours seront envisagés sans limite géographique, dans la mesure où cette période est marquée par la circulation toujours plus importante des discours à l’échelle mondiale. Ils seront recontextualisés et envisagés dans leur pluralité pour étudier la place de la thématique sportive dans les médias, supports et objets que les plus jeunes consomment au quotidien (à école, à la maison, en ville, etc.), et qui les entourent jusqu’à constituer un « bain visuel » (Delporte, 2008, p.63), mais aussi matériel, culturel et, au final, discursif, dans lequel ils sont immergés. Ce numéro permettra ainsi d’analyser des corpus issus de genres et de supports différents, envisageant les objets étudiés dans diverses dimensions (socio-historique, communicationnelle, littéraire, etc.) et ce à travers des axes et objets variés. Plus encore, en articulant les publications imprimées, audiovisuelles, les objets (vidéo)-ludiques, etc., ce numéro envisage également de questionner la circulation des représentations « sportives » au sein de la culture populaire (Brougère, 2005), notamment dans une perspective transmédiatique (Jenkins, 2006). Seront privilégiés les articles de synthèses proposant des perspectives larges et des corpus solidement constitués.

Axes thématiques possibles (liste non exhaustive) :

Discours en corps

- Normes et contre-modèles, canon corporel et ses détournements ou contestations

- Dimension morale et politique des apprentissages, éducation au « sport-santé », aux « valeurs du sport » ou leur remise en cause

- Les pratiques sportives, une propédeutique au sport de compétition ?

- Jeu vs sport : école buissonnière de la norme sportive ?

- Discours critiques sur le sport

Vulnérabilités

- Apprentissage de la masculinité hégémonique (toxique ?) sportive

- Modèles et contre-modèles de sportives pour libérer ou cadrer ?

- Discours ethno-raciaux et corps sportifs

- Discours sur le handicap et les corps sportifs

- Classes sociales et sport

- Intersectionnalités

Processus de diffusion (producteur/production/réception)

- Influences des cultures corporelles étrangères au temps des synthèses culturelles

- Les discours et leurs diffusions plurimédiatiques et/ou transmédiatiques

- Réceptions des discours sportifs par l’enfance et la jeunesse

Question générationnelle

- Discours adressés aux différentes classes d’âge (petite enfance, enfance, pré-adolescence ? Aux adolescent·es ? Différents statuts pour différents discours ? Comment ces discours permettent-ils de réenvisager ces classes d’âge ?)

- Comment envisager l’(es) évolution(s) des discours entre l’enfance et la jeunesse ?

- Persistance et évolution des discours de l’enfance sportive dans les discours des adultes

- Dimension(s) intergénérationnelles (nostalgie, rediffusion, retraduction, etc.)

Support

- Spécificités des différents langages, supports et objets

- Procédés de diffusion des discours idéologiques ? Quelle(s) corporéité(s) de ces discours ?

- Circulations d’un support à l’autre ? (stratégies de remédiation, transmedia storytelling)

Exemples d’objets à travailler (liste non exhaustive) :

- Livres d’enfance et de jeunesse : album, contes, documentaires, romans, bandes dessinées, mangas, presse illustrée, etc.

- Dessins animés, séries et films d’animation

- Réseaux sociaux : Youtube Kids, YouTube (à destination des pré-adolescent·es et adolescent·es), influenceurs enfants, etc.

- Jeux vidéo

- Jeux de société et jouets

- Vêtements

- Publicités et marketing (boîte de céréales, catalogues de jouets, etc.)

- Musiques

- Dispositifs muséaux : médiation du sport à destination de l’enfance et de la jeunesse

- Merchandising lié au spectacle sportif à destination de l’enfance et la jeunesse

- Matériel sportif à destination de l’enfance et la jeunesse.

Calendrier :

Envoi des propositions

Les propositions d’articles (environ 3000 signes, espaces compris) – résumés comprenant les aspects méthodologiques et la problématique défendue, et accompagnées d'une courte biographie et bibliographie – sont à envoyer avant le 15 avril 2026 à la revue Strenae (strenae@afreloce.fr) et aux responsables scientifiques du dossier (lucas.profillet@univ-fcomte.fr ; nicolas.voisin@univ-fcomte.fr ; yann.descamps@univ-fcomte.fr).

Les propositions seront examinées par ces derniers et par le comité de rédaction de la revue. Les auteurs et autrices seront rapidement prévenus de l'acceptation ou non de leur proposition.

Envoi des articles

Les articles finalisés (30 000 à 40 000 signes espaces compris, espaces et notes inclus) seront à remettre pour le 30 octobre 2026. Ils pourront être rédigés en anglais ou en français. Les auteurs écrivant dans une langue autre que leur langue maternelle doivent faire relire leur texte par un locuteur natif avant tout envoi. Les articles doivent respecter les consignes aux auteurs de la revue : https://journals.openedition.org/strenae/200

Révisions et publication

La publication est prévue pour avril 2027.