Apports des Corpus Linguistiques (Univ. en ligne eCampus)

L’université en ligne eCampus projette une journée d’étude dédiée à la Linguistique de corpus.

C’est pour explorer les thématiques et les défis liés à cette branche de la linguistique que nous invitons les spécialistes à présenter leur candidature et leur travaux qui pourront être discutés à l’occasion de cette rencontre.

Quelques axes de recherche :

-Construire et exploiter un corpus

-Aspects juridiques et éthiques

-Linguistique de Corpus et didactique du FLE

Temps de durée de chaque intervention : 20/30 mn.

Calendrier de la Journée : Vendredi 3 avril 2026

Date de tombée : 15 mars 2026

—

Responsable

marilena.genovese@uniecampus.it