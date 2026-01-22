Actualité
Apports des Corpus Linguistiques (Univ. en ligne eCampus)

Publié le par Marc Escola (Source : Marilena Genovese)

L’université en ligne eCampus projette une journée d’étude dédiée à la Linguistique de corpus. 

C’est pour explorer les thématiques et les défis liés à cette branche de la linguistique que nous invitons les spécialistes  à présenter leur candidature et leur travaux  qui pourront être discutés à l’occasion de cette rencontre.

Quelques axes de recherche : 

-Construire et exploiter un corpus 

-Aspects juridiques et éthiques

-Linguistique de Corpus et didactique du FLE 

Temps de durée de chaque intervention :  20/30 mn.

Calendrier de la Journée : Vendredi 3 avril 2026

Date de tombée : 15 mars 2026

Responsable

marilena.genovese@uniecampus.it