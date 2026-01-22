Apports des Corpus Linguistiques (Univ. en ligne eCampus)
Publié le par Marc Escola (Source : Marilena Genovese)
L’université en ligne eCampus projette une journée d’étude dédiée à la Linguistique de corpus.
C’est pour explorer les thématiques et les défis liés à cette branche de la linguistique que nous invitons les spécialistes à présenter leur candidature et leur travaux qui pourront être discutés à l’occasion de cette rencontre.
Quelques axes de recherche :
-Construire et exploiter un corpus
-Aspects juridiques et éthiques
-Linguistique de Corpus et didactique du FLE
Temps de durée de chaque intervention : 20/30 mn.
Calendrier de la Journée : Vendredi 3 avril 2026
Date de tombée : 15 mars 2026
—
