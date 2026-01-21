Jean-François Marmontel, Lettres de Marmontel à Suzanne Necker (1765-1787)
Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne (Source : Classiques Garnier)
Jean-François Marmontel
Lettres de Marmontel à Suzanne Necker (1765-1787)
Édition de Blandine Poirier et Mathilde Havret
Paris, Classiques Garnier, coll. « Correspondances et mémoires », n° 68, 2026.
En 1765, Jean-François Marmontel débute une correspondance avec Suzanne Necker. Naît alors une amitié qui durera plus de vingt ans. Ce massif épistolaire, publié pour la première fois, nous offre une riche plongée dans le Paris littéraire et artistique de la seconde moitié du siècle des Lumières.
Existe également en version reliée - EAN 9782406188490 - au prix de 83 euros