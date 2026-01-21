Jean-François Marmontel

Lettres de Marmontel à Suzanne Necker (1765-1787)

Édition de Blandine Poirier et Mathilde Havret

Paris, Classiques Garnier, coll. « Correspondances et mémoires », n° 68, 2026.

En 1765, Jean-François Marmontel débute une correspondance avec Suzanne Necker. Naît alors une amitié qui durera plus de vingt ans. Ce massif épistolaire, publié pour la première fois, nous offre une riche plongée dans le Paris littéraire et artistique de la seconde moitié du siècle des Lumières.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406188490 - au prix de 83 euros