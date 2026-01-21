Édition
Philip Kolb, Travaux proustiens choisis (1936-1989)

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Bibliothèque proustienne", 2026
  • EAN : 9782406185741
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-18576-5
  • 342 pages
  • Prix : 39 EUR
  • Date de publication :
Philip Kolb (1907-1992) a été, dès les années 1930, un pionnier des études proustiennes. Il consacra ensuite soixante ans à l’édition de la correspondance de Proust. Ses principaux travaux de fond, souvent confiés à des revues, sont rassemblés ici, dans leur français d’origine ou en traduction.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406185758 - au prix de 92 EUR.