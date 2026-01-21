Philip Kolb

Travaux proustiens choisis (1936-1989)

Édition et traduction de Caroline Szylowicz et Jocelyne Kolb

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque proustienne », n° 60, 2026.

Philip Kolb (1907-1992) a été, dès les années 1930, un pionnier des études proustiennes. Il consacra ensuite soixante ans à l’édition de la correspondance de Proust. Ses principaux travaux de fond, souvent confiés à des revues, sont rassemblés ici, dans leur français d’origine ou en traduction.

Existe également en version reliée - EAN 9782406185758 - au prix de 92 EUR.