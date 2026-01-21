Enfances interculturelles en bande dessinée - approches comparatistes et perspectives francophones (en ligne)

See English below

Enfances interculturelles en BD

Queen’s University Belfast, en ligne

4-5 juin 2026

Ce colloque en ligne propose d’analyser les représentations de l’enfance dans la bande dessinée et le roman graphique, avec un intérêt particulier pour les problématiques interculturelles et les défis liés à l’intégration et au développement personnel. L’enfance est ici entendue dans un sens large, englobant non seulement des protagonistes enfants, mais aussi des figures adolescentes, des récits rétrospectifs ou des narrations de l’enfance à l’âge adulte, ainsi que des représentations fictionnalisées, stylisées ou allégoriques de l’expérience enfantine. La bande dessinée et le roman graphique offrent en effet des modalités originales pour représenter les défis identitaires auxquels leurs protagonistes sont confrontés – notamment dans des contextes institutionnels, éducatifs et familiaux – comme en témoigne la richesse des recherches actuelles sur le multiculturalisme, le multilinguisme, l’inclusivité et la reconnaissance des minorités dans ces médias, ainsi que sur leur potentiel de médiation didactique ou thérapeutique[1].

Ce colloque voudrait s’inscrire dans ces champs de réflexion en réunissant des communications portant sur des bandes dessinées et des romans graphiques qui abordent les défis que les enfants et les jeunes peuvent rencontrer en lien avec des enjeux interculturels, de manière explicite ou implicite. Si une attention particulière sera portée aux œuvres créées en français – en totalité ou en partie –, les perspectives comparatives, transnationales et multilingues mobilisant d’autres traditions linguistiques et culturelles sont également encouragées, afin de situer des contextes sociolinguistiques spécifiques dans un cadre global plus large.

Les axes de réflexion pourront inclure, sans s’y limiter :

-Parcours transnationaux et identités interculturelles, entre discrimination, assimilation, affirmation de soi et reconnaissance

-Représentation de soi et formation de la personnalité au cours de l’enfance et de l’adolescence

-Tensions entre identité individuelle et collective ; devenir du sujet et rôle de la communauté

-Enfances rétrospectives, médiatisées ou racontées, et construction de la mémoire

-Rencontre avec la langue dominante en tant que norme prescriptive, notamment en lien avec l’autorité institutionnelle (scolaire ou autre)

-Relations avec les institutions publiques (système éducatif, système juridique, système de santé, instances administratives)

-Plurilinguisme : valorisé, revendiqué, rejeté ou stigmatisé dans les contextes familiaux ou sociaux

-Expériences de milieux sociaux multiculturels ou, au contraire, de contextes favorisant l’uniformité culturelle

-Relations intrafamiliales et intergénérationnelles

Le colloque voudrait aussi interroger les modalités spécifiques aux media bande dessinée et roman graphique en relation à ces thèmes, afin de mettre en lien la créativité multimodale et/ou intermédiale et les expériences interculturelles, transnationales, translangagières ou multiculturelles vécues – ou reconstruites rétrospectivement – à travers l’enfance et la jeunesse.

—

Le colloque est ouvert à tous·tes : les doctorant·es sont les bienvenu·es, de même que les contributions provenant de tous les horizons disciplinaires.

Les propositions reposant sur des usages inappropriés de l’intelligence artificielle générative, tels que des références fabriquées, des œuvres primaires inexistantes ou toute autre forme de contenu invérifiable, ne seront pas retenues.

Modalités de soumission

Les propositions de communication d’environ 300 mots, en français ou en anglais, accompagnées d’une brève notice bio-bibliographique, sont à envoyer par courriel à r.silvester@qub.ac.uk et j.bernard@qub.ac.uk pour le 31 janvier 2026.

Le colloque aura lieu en ligne par MS Teams les 4 et 5 juin 2026, en français et en anglais.

—

Comité d’organisation

Rosalind Silvester (Queen’s University Belfast, School of Arts, English and Languages)

Jean-Baptiste Bernard (Queen’s University Belfast, School of Arts, English and Languages)



Projet UKRI AHRC "Sino-French Graphic Novels: Identity, Interculturality and Multimodality".

—



Intercultural Childhoods in Comics

Online Conference – Queen’s University Belfast

4–5 June 2026

This online conference aims to analyse representations of childhood in comics and graphic novels, with a particular interest in intercultural issues and the challenges encountered in terms of integration and personal development. Childhood is understood here in a broad sense, encompassing not only child protagonists but also adolescent figures, retrospective or adult narrations of childhood, and fictionalised, stylised, or allegorical representations of childhood experience. Comics and graphic novels offer original ways of portraying the identity challenges their protagonists face – particularly in institutional, educational, and family contexts – as demonstrated by the richness of current research on multiculturalism, multilingualism, inclusivity, and the recognition of minorities in these media, as well as on their potential for didactic or therapeutic mediation.

This conference seeks to contribute to these broad areas by bringing together papers focusing on comics and graphic novels that address the challenges children and young people may encounter in relation to intercultural issues, whether explicitly or implicitly. While particular attention will be paid to works created in French – entirely or in part – comparative, transnational, and multilingual perspectives engaging with other linguistic and cultural traditions are welcomed, in order to situate specific sociolinguistic contexts within a wider global framework.



Possible areas of study include, but are not limited to:

-Transnational journeys and intercultural identities, between discrimination, assimilation, self-assertion, and recognition

-Self-representation and the formation of personality across childhood and adolescence

-Tensions between personal and collective identity; the individual’s becoming and the role of community

-Retrospective, mediated, or narrated childhoods and the construction of memory

-Encounters with the dominant language as a prescriptive norm, particularly in relation to institutional authority (school or otherwise)

-Relationships with public institutions (education system, legal system, healthcare system, administrative bodies)

-Plurilingualism: embraced, resisted, valued, or stigmatized in family or social contexts

-Experiences of multicultural social environments or of settings promoting cultural uniformity

-Intrafamilial and intergenerational relationships

The conference also aims to explore the specific modes of comics and graphic novels in relation to these themes, in order to connect multimodal and/or intermedial creativity with the intercultural, transnational, translanguaging, or multicultural experiences lived – or retrospectively reconstructed – through childhood and youth.

—

The conference is open to all: doctoral students are invited, as are contributors from all disciplinary backgrounds.

Proposals relying on inappropriate uses of generative artificial intelligence, such as fabricated references, non-existent primary texts, or other forms of unverifiable content, will not be considered.

Organising Committee

Rosalind Silvester (Queen’s University Belfast, School of Arts, English and Languages)

Jean-Baptiste Bernard (Queen’s University Belfast, School of Arts, English and Languages)

UKRI AHRC Project "Sino-French Graphic Novels: Identity, Interculturality and Multimodality"

Submission Guidelines

Paper proposals of approximately 300 words, in French or English, accompanied by a brief bio-bibliographical note, should be sent by email to r.silvester@qub.ac.uk and j.bernard@qub.ac.uk by 31 January 2026.



The conference will take place online via MS Teams, on 4–5 June 2026, in French and English.

[1] En témoignent les récents travaux menés entre les universités de Lausanne et de la Sorbonne Nouvelle dans le cadre de la Convention “Lire et écrire entre les langues” (https://ecriplur.hypotheses.org/), et dans celui du projet PRISM-BD à l’Université de Poitiers (https://prismbd.hypotheses.org/), ou encore le colloque joint de l’International Graphic Novel & Comics Society et de la Bande Dessinée Society, “Better Living Through Comics”, organisé à l’Université de Cambridge en 2023.