Paul Claudel, J'aime la Bible

Préface de François Dupuigrenet Desroussilles

"J’aime la Bible" parut l’année de la mort de Paul Claudel, en 1955. D’un ton très personnel, il couronne le monumental travail de commentateur de l’Écriture qui occupa le poète à partir de 1929, lorsqu’il eut achevé le "Soulier de satin" et "jeté son soulier à la mer" pour ne faire plus qu’interroger inlassablement la Bible en la confrontant avec son expérience du monde et de la poésie. Pour Claudel, l’Écriture, dans toute la diversité de ses livres et de ses genres, est le poème de Dieu. Afin de rendre sensible la beauté de ce poème, mais aussi ce qu’il nomme son arrière-beauté, c’est-à-dire son sens spirituel, il l’éclaire d’une prose poétique, et souvent polémique.

