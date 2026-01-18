Cahiers Lautréamont n° 8, 2026

L’Association des Amis Passés, Présents et Futurs d’Isidore Ducasse, recréée en 2018, prépare pour 2026 le prochain Cahier Lautréamont. Elle lance un appel à contribution à tous les passionnés des Chants de Maldoror et des Poésies. Comme les précédents, sans thématique particulière, ce nouveau numéro prolongera les études ducassiennes dans leur globalité, sans privilégier l'une ou l'autre des oeuvres et en restant ouvert à toutes les approches. Toute proposition est donc la bienvenue. Plusieurs chantiers sont ouverts : poursuite des recherches biographiques, retour au texte et à son interprétation, étude des exemplaires et de leur histoire, réception de l’œuvre et répercussions sur les lecteurs ultérieurs, recherche des sources... En parallèle, les Cahiers Lautréamont continuent à publier tout document rare en lien avec la vie ou l’œuvre d’Isidore Ducasse.

Vous pouvez nous faire parvenir vos propositions de contributions avant le 1er avril 2026, ou nous contacter pour toute demande de renseignements, à l’adresse suivante : aappfid@isidorelautreamont.fr

Nous remercions les futurs contributeurs de nous faire parvenir, par mail, un texte entièrement rédigé, et non pas une proposition: ce n'est qu'à partir du texte complet que le comité pourra juger de son intérêt.

—

Les Cahiers Lautréamont sont publiés chez Classiques Garnier.

Le dernier numéro est paru le 19 novembre 2025.

—

Vous pouvez nous suivre sur

http://www.maldoror.org

http://cahierslautreamont.wordpress.com

Sur Facebook : http://www.facebook.com/pg/AAPPFID/

Sur Twitter : http://twitter.com/C_Lautreamont