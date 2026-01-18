Stendhal, Lettres sur Métastase.

Les deux "Lettres sur Métastase" que Stendhal donna pour clore ses Vies de Haydn et de Mozart n’avaient jamais vraiment retenu l’attention, alors qu’elle présentent un vif intérêt pour compléter le portrait de l’écrivain, tout en donnant à découvrir (ou redécouvrir) le plus grand poète dramatique du XVIIIe siècle, qui fournit ses livrets d’opéra à tous les compositeurs importants de l’Europe de son époque (Hasse, Porpora, Pergolèse, Jommelli, Mozart, etc.) L’édition que procure ici Michel Orcel est la première véritable édition critique de ces deux lettres, fondée sur l’édition de 1817, la seule qui ait été revue par Stendhal. On a soigneusement signalé les corrections manquantes à cette édition (français et italien) et rétabli l’orthographe originale de Stendhal.

Outre l’apparat critique, le curateur offre également ici une nouvelle traduction de la canzonetta "La Libertà".