Valentine de Saint-Point, Poèmes d'orgueil

Publié en 1908, Poèmes d’orgueil est le second recueil de Valentine de Saint-Point (1875-1953). Cette arrière-petite-nièce de Lamartine, qui a déjà suscité le scandale avec ses romans Un amour et Un inceste parus en 1906 et 1907, fréquente alors le groupe fraternel d’artistes « l’Abbaye de Créteil ». Rassemblant en une structure complexe des poèmes très variés, écrits entre 1905 et 1907, l’œuvre opère un renversement des valeurs : l’orgueil n’est plus un péché capital mais une vertu source d’énergie qui conduit à la révolte et la libération. Il est le propre des héroïnes tragiques, de la surfemme comme de l’artiste qui se veut sacerdote, c’est-à-dire interprète de la nature, intermédiaire entre les dieux et les hommes auxquels il révèle leur part de divinité. Ainsi la poétesse « exprime en son chant l’inexprimable » avant de s’élever pour retrouver sa lumineuse patrie : « l’azur de l’espace infini ».

La collection « Diwan » propose de faire redécouvrir des textes poétiques oubliés et difficilement accessibles, qui ont pour point commun un lien avec « l’Orient », lieu géographique et topos culturel et imaginaire.

—

Sommaire

Présentation

Vie de Valentine de Saint-Point

La publication des Poèmes d’orgueil

Un recueil composite

De l’orgueil à la révolte

Un recueil tragique

L’artiste comme sacerdote

Notes sur la présente édition

Remerciements

Poèmes d’orgueil

Annexe I : Poèmes divers

Annexe II : réception du recueil

Bibliographie

I) Ouvrages de Valentine de Saint-Point

II) Bibliographie critique

III) Autres ouvrages cités.