L'année Critique

Fidèle à sa vocation de "revue générale des publications françaises et étrangères", la dernière livraison de Critique propose une "revue" de l’année éditoriale 2025. Donnant un aperçu de la couleur du temps, ce numéro offre un portrait nécessairement partiel et partial – mais également intempestif – de ce que furent les grands moments de la vie des idées pendant les mois écoulés. Fabula vous invite à en découvrir le sommaire, d'ores et déjà accessible en ligne via Cairn…