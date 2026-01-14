Valentine de Saint-Point, La Soif et les mirages

Lorsque Valentine de Saint-Point (1875-1953), arrière-petite-nièce de Lamartine, publie en 1912 La Soif et les mirages, elle est déjà une écrivaine reconnue, autrice de plusieurs romans et recueils de poésies, et organisatrice des soirées apolliniennes dans son atelier parisien où se côtoient de nombreux artistes. Cette publication intervient dans une période d’effervescence intellectuelle à laquelle elle prend part, notamment avec la publication du Manifeste de la Femme futuriste le 25 mars 1912. Tout en s’inscrivant dans ce mouvement initié par Filippo Tommaso Marinetti, l’ouvrage s’en écarte par sa dimension spirituelle et mystique : le poète est lumière qui féconde le monde, il est le Grand Tout, dont l’ultime désir est de s’anéantir afin de ressusciter.

La collection « Diwan » propose de faire redécouvrir des textes poétiques oubliés et difficilement accessibles, qui ont pour point commun un lien avec « l’Orient », lieu géographique et topos culturel et imaginaire.

Sommaire

Présentation

Vie de Valentine de Saint-Point

La publication des Poèmes d’orgueil

Un recueil composite

De l’orgueil à la révolte

Un recueil tragique

L’artiste comme sacerdote

Notes sur la présente édition

Remerciements



Poèmes d’orgueil

Annexe I : Poèmes divers

Annexe II : réception du recueil

Bibliographie

I) Ouvrages de Valentine de Saint-Point

II) Bibliographie critique

III) Autres ouvrages cités