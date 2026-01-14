Spyridon Vasileiadis

Galatée drame en cinq actes suivi de Pygmalion de Dimitrios Paparrigopoulos

Édition et traduction d'Elena Anastasaki

Paris, Classiques Garnier, coll. « Littératures du monde », n° 59, 2026.

Galatée de Spyridon Vasileiadis, est un drame du romantisme tardif grec qui combine le mythe de Pygmalion avec le chant populaire grec La Femme infidèle dans une allégorie à répercutions nationales, où se confrontent amour romantique et amour fraternel. Il est suivi du Pygmalion de Dimitrios Paparrigopoulos.

