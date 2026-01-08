René Girard, Le Désir de tyrannie

« La tyrannie se caractérise essentiellement par l’instabilité. En un instant, le premier venu arrive au faîte du pouvoir mais il en dégringole avec la même rapidité pour être remplacé par un de ses adversaires. Il y a toujours un tyran et toujours des opprimés, en somme, mais les rôles alternent. »

Dans ces quelques lignes extraites de La Violence et le Sacré, René Girard réfléchit sur l’équilibre instable du pouvoir, dont le tyran reste la figure excessive et la tentation secrète. Confrontant le tragique grec et le prophétisme juif, son œuvre montre comment les désordres engendrés par le désir mimétique se résolvent dans l’irruption d’un Modèle unique, à la fois vénéré et détesté, qui s’impose à toute la société. La tyrannie du Prince ne fait qu’un avec celle de ses sujets. Ce mal politique une fois mis au jour, la liberté peut s’inventer dans une relation à l’Autre libérée des ruses du désir.

Dans ce court volume, Benoît Chantre, éditeur, président de l’Association Recherches Mimétiques, auteur de la grande biographie intellectuelle de René Girard, assemble et commente ces textes qui ont retrouvé une actualité troublante.

Textes présentés et commentés par Benoît Chantre