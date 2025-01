Jordi Brahamcha-Marin (dir.), La réception critique de la poésie de Victor Hugo en France (1914-1944)

Comment la poésie de Victor Hugo est-elle lue, reçue, commentée en France entre 1914 et 1944? Ce livre tente de répondre à cette question en parcourant, sur trois décennies, une grande variété de corpus (des écrivains aux manuels scolaires, de la presse politique aux travaux universitaires…) et en dégageant les traits les plus saillants du discours que le premier XXe siècle tient sur un auteur majeur du XIXe. On y croise André Gide, Marcel Proust, Paul Valéry, Louis Aragon, Paul Claudel, André Breton, et d’autres écrivains encore, qui ont dû, pour écrire leurs œuvres propres, se confronter à Hugo. On y circule de l’Action française au Parti communiste, qui ont élaboré leur politique culturelle avec ou contre Hugo. On y lit les débats du premier e siècle à propos des définitions du «romantisme», du «classicisme», de la «modernité» littéraire. Cet ouvrage s’attache à cartographier les usages et les présences de Hugo et de sa poésie dans la période considérée, entre patrimonialisation, appropriation et rejet.

Table des matières…

Introduction…