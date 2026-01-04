Thibault Tranchant, Créer l’universel. Castoriadis et la critique décoloniale

Les critiques postcoloniales et décoloniales ont ouvert un espace polémique autour de la notion d’universel. Qui énonce contenu et pour quelles raisons ? N’a t elle pour fonction que de justifier la domination ? Est il possible de la recréer au delà de ses instrumentalisations ?

Un débat aujourd’hui vif opposerait ainsi l’universalisme moderne, accusé d’édifier une conception abstraite et biaisée du citoyen, aux pensées postcoloniales et décoloniales, suspectées de valoriser les différences pour elles mêmes. Afin d’éclairer ces critiques respectives et de tendre vers un universel aux sources plurielles, ce livre propose de les mettre en perspective avec la philosophie de Cornelius Castoriadis, qui a dégagé les conditions ontologiques, anthropologiques et politiques d’un universel ouvert, ancré dans l’histoire et les pratiques.

La notion castoriadienne d’autonomie radicale y sert, dès lors, de référence pour discuter deux axes du projet de décolonisation : la désoccidentalisation des savoirs et la libération du sujet. Un regard neuf, qui interroge aussi bien les impensés de l’option décoloniale que l’ethnocentrisme de l’universalisme occidental.