Les figures mineures dans le roman policier (Sousse, Tunisie)

Université de Sousse

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines

Laboratoire de Recherches École et Littératures

Colloque international

« Les figures mineures dans le roman policier »

Sousse 30 novembre, 1 et 2 décembre 2026

Le roman policier a généralement bénéficié de peu d’études qui lui sont consacrées comme genre à part. La plupart des ouvrages, thèses de doctorat, ouvrages collectifs, articles, se sont attelées à en analyser les rapports avec d’autres genres, d’autres domaines de la pensée comme la philosophie ou la politique, ou la place qu’il occupe dans la littérature générale. D’autres chercheurs, comme Umberto Eco n’ont utilisé les romans policiers que comme supports d’analyse de leurs théories littéraires. Travailler sur des détails de ce genre sera l’objet d’une série de colloques dont le premier portera sur les personnages secondaires dans le polar.

Le polar est aujourd’hui l’un des genres les plus produits et les plus lus, il répond à la fois à un désir de sonder la psychologie humaine et les tares de la société, mais aussi à celui de résoudre l’énigme qu’est le monde. C’est pour cela que les personnages principaux dans ce genre sont, d’une part le criminel qui crée une rupture dans l’ordre du monde, et de l’autre l’enquêteur qui restitue cet ordre et met fin à l’agression ou à l’impunité du criminel à la fin de l’enquête qui, elle, se définit comme l’élément principal du polar. Bien évidemment, le polar contient aussi ce qu’on appelle un personnel générique, c’est-à-dire, outre le criminel et l’enquêteur, le suspect et la victime.

Toutefois, le roman policier fait évoluer aussi un grand nombre de personnages, tous plus ou moins importants et utiles pour l’enquête, mais tout aussi importants pour la fabula, c’est-à-dire l’histoire racontée. Ces personnages sont essentiels également pour la machine narrative, ils servent parfois de repère pour le lecteur qui part, lui aussi, à l’enquête, ou bien de diversions pour accentuer la surprise de ce dernier à la fin de sa lecture. Ils peuvent, en somme, faire partie du jeu lectoral qui caractérise très souvent ce genre, et peuvent également être d’une façon ou d’une autre au service des personnages principaux, tout comme ils peuvent fonctionner comme un miroir à ceux-ci. Si par exemple John Watson est souvent un faire-valoir de Sherlock Holmes, les assistants de Romeo Tarchinini[1] ou de Jean-Baptiste Adamsberg[2] mettent en avant les procédés hors-norme de ces enquêteurs. En outre, dans les enquêtes de Holmes les personnages secondaires, outre les proches de Sherlock, sont tous utiles à l’enquête, fonctionnant soit comme indices soit comme des suspects. Par contre, les personnages secondaires dans d’autres romans servent à l’inscription du monde romanesque dans un espace précis, une société française multiraciale chez Fred Vargas, une campagne italienne haute en couleur chez Charles Exbrayat, et une cité foncièrement noire et agressive chez Dashiell Hammett. L’intérêt peut également être porté sur les animaux qui ont joué un rôle indiciel dans beaucoup de romans, comme chez Simenon par exemple, mais qui ont été enveloppé d’une forte portée symbolique chez d’autres écrivains comme Arthur Conan Doyle ou Fred Vargas.

L’objectif de ce colloque est donc de dévoiler les dessous des cartes, de détrôner momentanément les enquêteurs et d’inspecter les différents rôles ainsi que les différentes symboliques que jouent les personnages secondaires dans le roman policier. Les contributions pourront s’inscrire, sans s’y limiter, dans l’une ou plusieurs de ces thématiques :

Axes

- Les personnages secondaires se rangent-ils nécessairement dans le cadre du personnel générique dans le sens où ils fournissent soit des indices soit des obstacles ou de fausses pistes ?

- Quel rôle jouent-ils dans la construction des personnalités des protagonistes, fonctionnent-ils comme des faire-valoir ? Ou bien comme révélateurs de leurs faiblesses ou leurs dilemmes ?

- Quelle est la fonction narrative des personnages secondaires ? Participent-ils de l’enquête lectorale ? Ou sont-ils simplement au service des effets cathartiques et des rebondissements ?

- Quels rapports entretiennent-ils avec les personnages principaux ? Quel sens donner à ces rapports selon la nature qu’ils peuvent avoir ?

- Quel sens faut-il donner à la distinction personnage principal/personnage secondaire dans un genre où tout peut être lu comme indice, et où presque tous les personnages peuvent être des suspects, donc de potentiels criminels, c’est-à-dire des personnages principaux ?

- Quel rôle jouent les animaux dans le polar, entre figures indicielles et objets symboliques ?

- Comment fonctionnent les personnages stéréotypés (génies, défigurés, maudits, asociaux, déments, etc.) dans l’évolution de l’enquête policière ? Et comment contribuent-ils à l’exploration de certaines thématiques comme la marginalité, la loyauté, la vengeance, etc. ?

- Peut-on dresser une hiérarchie des personnages du roman policier ?

- Comment interpréter l’irruption des robots, logiciels, cyborgs, intelligences artificielles, etc. dans le roman policier comme personnes vivantes et agissantes ?

Dates

Ce colloque international se tiendra à Sousse (Tunisie) du 30 novembre au 2 décembre 2026.

Les propositions de participation sont à envoyer avant le 15 août 2026 à l’adresse suivante :

aminejaballah68@gmail.com

Comité d’organisation

Mohamed Amine JABALLAH (LAREL)

Molka TAMBOURA (LAREL)

Ichraf KHAMMARI (Univ. Monastir)

Mouna HAJLAOUI (LAREL)

Chiraz CHAHED (LAREL)

Nouri MBAREK (LAREL)

Comité scientifique

Pr. Nizar Ben SAAD (Univ. Sousse, Tunisie)

Pr. Hedia ABDELKEFI (Univ. Tunis El Manar, Tunisie)

Pr. Meryem BELKAÎD (Univ. Bowdoin College, États-Unis)

Pr. Ichraf KHAMMARI (Univ. Monastir)

Pr. Moez LAHMEDI (Univ. Monastir, Tunisie)

Pr. Françoise NAUDILLON (Univ. Concordia, Montreal)

Pr. Kawthar AYED (Univ. Tunis, Tunisie)

Pr. Mohamed CHAGRAOUI (Univ. Tunis El Manar)

—



[1] Enquêteur de Charles Exbrayat.

[2] Enquêteur de Fred Vargas.