Rainer Herrn, De l'amour et de la souffrance. L'Institut berlinois de science sexuelle (1919-1933)
Fondé en 1919 par Magnus Hirschfeld (1868-1935), l’Institut berlinois de science sexuelle était sans équivalent. À la fois centre de recherche, de soins, d’enseignement et de sensibilisation, il rassemblait médecins, juristes, psychologues, militants et personnes concernées autour d’un projet commun : explorer la diversité des sexualités et défendre celles et ceux marginalisés en raison de leur orientation ou de leur identité.
Au-delà de sa vocation scientifique, l’Institut constituait aussi un refuge : un espace de protection et de reconnaissance, où se nouaient des solidarités inédites et s’expérimentaient de nouvelles formes de vie. Symbole d’une société plus libre et plus juste, il s’imposa comme le laboratoire d’une modernité sexuelle et sociale durant la république de Weimar – avant d’être détruit par les nazis en 1933.
Rainer Herrn retrace avec rigueur et sensibilité l’histoire intellectuelle, médicale et politique de cette aventure collective, en présentant la diversité de ses acteurs, ses débats, ses réseaux et ses contradicteurs. L’important héritage scientifique et social de ce travail pionnier du début du xxe siècle éclaire aujourd’hui encore les luttes pour l’émancipation.
—
Sommaire
Préface
VERS L'INSTITUT
I. COMMENCEMENTS
UN PROJET SE RÉALISE (1919-1922)
1. Entre établissement d'enseignement et centrale de propagande.
Le combat pour la reconnaissance (académique)
2. La thérapie sexuelle au scalpel.
Inversion et rajeunissement – l'« opération de Steinach »
3. La mesure des passions
La recherche sur la constitution
4. Unis contre la réforme du droit pénal
Le comité d'action
5. « Les médecins seront les juges du futur »
Stratégies d'expertises
II. DÉSILLUSIONS
INFLATION, RECONNAISSANCE ET PÉRENNISATION (1923-1925)
6. « Éros au Musée ».
Collecter les passions
7. Eugénisme, planification familiale et droit au plaisir
Le conseil conjugal et sexuel
8. L'homosexualité et la loi
Le prix de la relaxe
9. Une alliance sur un large front
Le cartel pour la réforme du droit pénal de la sexualité
10. Désordre des sexes I
Travestis et hermaphrodites
11. Pilule, placebo, psychothérapie
Développement de médicaments
III. MUTATION
DE LA SCIENCE SEXUELLE À LA RÉFORME SEXUELLE (1926-1928)
12. Éducation des masses
Contraception, avortement et « soirées questions »
13. Du contre-projet à la contre-organisation
Naissance de la ligue mondiale pour la réforme sexuelle
14. « Crises de la puberté »
La jeunesse au tribunal
15. Charge, inhibition, résistance
Le tournant thérapeutique
IV. DÉCISION
ATTAQUES PERSONNELLES, SUCCÈS POLITIQUES ET PERTES SUBSTANTIELLES (1929-1933)
16. Victoire et défaite
Hirschfeld se retire du mouvement homosexuel
17. Crise existentielle et réinvention
La popularisation de la science sexuelle
18. Désordre des sexes II
Le désir de réassignation chirurgicale
19. Changement de perspective médico-légale
« L'affaire Lieschen Neumann »
20. En attente
Les dernières années
V. LA DESTRUCTION
ANÉANTISSEMENT D’UN ENNEMI
Le destin des collaborateurs de l'Institut
Remerciements
Bibliographie
Index
Crédits