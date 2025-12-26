Rainer Herrn, De l'amour et de la souffrance. L'Institut berlinois de science sexuelle (1919-1933)

Fondé en 1919 par Magnus Hirschfeld (1868-1935), l’Institut berlinois de science sexuelle était sans équivalent. À la fois centre de recherche, de soins, d’enseignement et de sensibilisation, il rassemblait médecins, juristes, psychologues, militants et personnes concernées autour d’un projet commun : explorer la diversité des sexualités et défendre celles et ceux marginalisés en raison de leur orientation ou de leur identité.

Au-delà de sa vocation scientifique, l’Institut constituait aussi un refuge : un espace de protection et de reconnaissance, où se nouaient des solidarités inédites et s’expérimentaient de nouvelles formes de vie. Symbole d’une société plus libre et plus juste, il s’imposa comme le laboratoire d’une modernité sexuelle et sociale durant la république de Weimar – avant d’être détruit par les nazis en 1933.

Rainer Herrn retrace avec rigueur et sensibilité l’histoire intellectuelle, médicale et politique de cette aventure collective, en présentant la diversité de ses acteurs, ses débats, ses réseaux et ses contradicteurs. L’important héritage scientifique et social de ce travail pionnier du début du xxe siècle éclaire aujourd’hui encore les luttes pour l’émancipation.

—

Sommaire

Préface

VERS L'INSTITUT

I. COMMENCEMENTS

UN PROJET SE RÉALISE (1919-1922)

1. Entre établissement d'enseignement et centrale de propagande.

Le combat pour la reconnaissance (académique)

2. La thérapie sexuelle au scalpel.

Inversion et rajeunissement – l'« opération de Steinach »

3. La mesure des passions

La recherche sur la constitution

4. Unis contre la réforme du droit pénal

Le comité d'action

5. « Les médecins seront les juges du futur »

Stratégies d'expertises

II. DÉSILLUSIONS

INFLATION, RECONNAISSANCE ET PÉRENNISATION (1923-1925)

6. « Éros au Musée ».

Collecter les passions

7. Eugénisme, planification familiale et droit au plaisir

Le conseil conjugal et sexuel

8. L'homosexualité et la loi

Le prix de la relaxe

9. Une alliance sur un large front

Le cartel pour la réforme du droit pénal de la sexualité

10. Désordre des sexes I

Travestis et hermaphrodites

11. Pilule, placebo, psychothérapie

Développement de médicaments

III. MUTATION

DE LA SCIENCE SEXUELLE À LA RÉFORME SEXUELLE (1926-1928)

12. Éducation des masses

Contraception, avortement et « soirées questions »

13. Du contre-projet à la contre-organisation

Naissance de la ligue mondiale pour la réforme sexuelle

14. « Crises de la puberté »

La jeunesse au tribunal

15. Charge, inhibition, résistance

Le tournant thérapeutique

IV. DÉCISION

ATTAQUES PERSONNELLES, SUCCÈS POLITIQUES ET PERTES SUBSTANTIELLES (1929-1933)

16. Victoire et défaite

Hirschfeld se retire du mouvement homosexuel

17. Crise existentielle et réinvention

La popularisation de la science sexuelle

18. Désordre des sexes II

Le désir de réassignation chirurgicale

19. Changement de perspective médico-légale

« L'affaire Lieschen Neumann »

20. En attente

Les dernières années

V. LA DESTRUCTION

ANÉANTISSEMENT D’UN ENNEMI

Le destin des collaborateurs de l'Institut

Remerciements

Bibliographie

Index

Crédits